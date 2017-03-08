Manisaspor’un kalecisi Şahmalı’nın evlat acısı

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisaspor'un kalecisi İsmail Şahmalı, 5 aylık oğlunu toprağa verdi.

TFF 1’inci Lig takımlarından Manisaspor’un kalecisi İsmail Şahmalı’nın beş aylık oğlu Muhammet Ömer Şahmalı vefat etti. Boynundaki tümör nedeniyle doğumundan bu yana tedavi altında olan minik Muhammet’in Adana’da 5 ay süren yaşam savaşını kaybettiği bildirildi.

Hemen her maçtan sonra oğlunu görmek ve eşi Ebru Şahmalı’ya destek olmak için soluğu memleketi Adana’da alan deneyimli file bekçisinin, Bandırmaspor karşılaşmasından sonra da Adana’ya gittiği belirtildi. Manisaspor yönetimi, resmi siteden yaptığı açıklamada bugün toprağa verilecek minik Muhammet’e rahmet, İsmail Şahmalı ve eşine ise sabır diledi.