Osman Toptak’tan Samsunspor tepkisi

Büyükşehir Gaziantepspor Kulübü Başkanı Osman Toprak, sezonun ilk yarısında Gaziantep’te oynanan Büyükşehir Gaziantepspor - Samsunspor maçında şeref tribününde yaşanan olaylar nedeniyle Samsunspor camiasının sosyal medyadan yaptıkları açıklamalara tepki gösterdi.

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Gaziantep Kamil Ocak Stadı'nda Büyükşehir Gaziantepspor – Samsunspor maçının son dakikalarında, şeref tribününde kavga çıkmıştı. Cumartesi günü Samsun’da oynanacak olan müsabaka öncesi ev sahibi takımın camiasının yaptığı açıklamalara tepki gösteren Toprak, “Son iki haftada Samsunspor taraftarlarının ve yerel medyasının koordineli biçimde kulübümüze yönelik tehditkar ve kışkırtıcı açıklamaları ile oluşturulmak istenen kaotik ortam ve tüm yaşanan gelişmeler kulübümüz tarafından ibretle ve dikkatle takip edilmiş ve gelinen mevcut durum üzerine bu açıklamayı yapmak zorunluluğu duyulmuştur” dedi.

Büyükşehir Gaziantepspor Başkanı Osman Toprak, maça ve futbol oynamaya hazır olduklarını söyleyerek, “Oluşturulmak istenen kaos ortamında futbol paydaşlarının etki altına alma çabaları çok demode, devamında istenmeyen sonuçlara yol açacak tehlikeli bir yöntem olduğu defalarca test edilmiştir. Bizler camialarımızı dostlukta, sevgide, ‘fair-play’de birleştirmek zorundayız. Taraftarlarımızı daha sağduyulu yönlendirmek zorundayız. Kulübümüze yönelik, sosyal medyadan yapılan sataşmalar, tertiplenen organizasyonlar güya bizi sindirme, gözdağı verme buradan yol bularak maçın hakemlerini de bu türbülansa çekme çabaları bizi bu maçı kazanma azmimizden, inancımızdan bir adım dahi geri attırmayacaktır. Maça hazırız, futbol oynamaya hazırız, biz sahada oynanacak olan müsabakaya hazırız. Maç sonucunu sahada emek veren ter döken sporcuların belirlemesi için sahaya çıkacağız” şeklinde konuştu.

“Tüm ilgililerin dikkatini bu maça çekiyoruz ve uyarıyoruz”

Son haftalarda Gaziantepspor'a yapılan haksızlığı da gündemine alan Toprak, “Gaziantepspor'a yapılan haksızlıklar, hakem hataları daha tazeliğini korurken kulübümüze de sistematik şekilde uygulanan baskılar Gaziantep'te futbolu başka türlü dizayn etme çabaları mıdır? Tüm yapılanların farkındayız. Tüm ilgililerin dikkatini bu maça çekiyoruz ve uyarıyoruz. Getirilmek istenen karmaşanın tarafı olmayacağız. Futbolumuzu oynayacağız ve kazanacağız” diye konuştu.