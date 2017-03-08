Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları nefes kesti. Gecenin gülen takımları Real Madrid ile Bayern Münih oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu maçları nefes kesti. Napoli, büyük ümitlerle çıktığı Real Madrid rövanşında umduğunu bulamadı. İtalya’da oynanan mücadeleyi Real Madrid 3-1 kazanarak çeyrek finale uzandı.

İlk yarıda fırtına gibi esen Napoli, Dries Mertens ile golü bulsa da Sergio Ramos, İtalyanlar’ı yıkan isim oldu. Kaydettiği iki golle Napoli’nin fişini çeken İspanyol savunmacı, Real Madrid’e çeyrek final biletini hediye etti. Konuk takım da son golü 90+2’de Alvaro Morata eski takımına karşı kaydetti.

BAYERN’DEN GÖVDE GÖSTERİSİ

Almanya’daki maçta rakibini 5-1 yenen Bayern Münih, Arsenal’a evinde kabus yaşattı. Emirates Stadı’nda rakibini yine 5-1 yenen Pep Guardiola’nın ekibi, güle oynaya son 8’e uzandı.

Konuk takımın gollerinin tamamı ikinci yarıda geldi. Arsenal Theo Walcott’un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Bavyera ekibi Robert Lewandowski, Arjen Robben ve Artoru Vidal’in 3 golüyle sonuca gitti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. tur heyecanı çarşamba gecesi oynanacak olan Barcelona – Paris Saint Germain ve Borussia Dortmund maçlarıyla devam edecek.