Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Dortmund çeyrek finale yükseldi. Barça 4-0'ın rövanşında 87. dakikaya 3-1 önde girdiği maçta son 7 dakikada 3 gol daha bularak turladı! Barcelona, PSG'yi 6-1 yenerek tarihi skorla daha önce gerçekleşmeyeni gerçekleştirdi! Gecenin diğer maçında ise Aubameyang hat-trick yaptı! Alman ekibi, Benfica'yı 4-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
22:348 Mart 2017
0
Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi 2. Turu’nda Barcelona ile PSG karşı karşıya geldi. Camp Nou’da oynanan mücadelede Barça tarihi bir gece rakibini 6-1 mağlup ederek 4-0’ın yenildiği karşılaşmanında rövanşında çeyrek finale yükselmeyi başardı! Şampiyonlar Ligi tarihinde daha önce 4-0’dan dönüp rövanşta turlayan bir takım yoktu!

Barcelona maça 3. dakikada Suarez golüyle başladı ve umutlandı. 40’ta Kurzawa kendi kalesine topu gönderince Barcelona 2-0 öne geçti. 50. dakikada ise Barcelona penaltı kazandı. Hakem Deniz Aytekin ilk önce penaltı vermedi ancak çizgi hakeminin uyarısı sonrasında beyaz noktayı gösterdi.

Topun başına Messi geçti ve durumu 3-0’a getirdi. 3. golden sonra coşan Camp Nou’yu Cavani susturdu! PSG’nin golcüsü 62. dakikada Ter Stegen’i yıkınca skoru 3-1’e getirdi.

Barcelona bu golden sonra yıkıldı! İspanyol ekibine bu golden sonra yemeden 3 gol gerekiyordu! Umutların tükendiği anda Neymar sahneye çıktı. 88. dakikada frikikten ve 90. dakikada penaltıdan golleri bulan Brezilyalı yıldız, skoru 5-1’e getirdi.

5 dakikada verilen uzatmalarda ise tarih yazıldı! Barcelona bastırdı, PSG direndi. Ancak 90+5’te Sergi Roberto topu filelere göndererek Camp Nou’da ve TV başında maçı izleyenleri tarihe tanıklık ettirdi! Bu gol durumu 6-1 yaparken Barcelona’yı çeyrek finale taşıdı.

AUBAMEYANG COŞTU, DORTMUND TURLADI

Dortmund ile Benfica Signal Iduna Park’ta karşılaştı! Almanlar, Portekiz’de 1-0 yenildiği rakibini adeta perişan etti.

Dortmund’a çeyrek final biletini getiren golleri 4, 61 ve 85. dakikalarda Aubameyang, 59. dakikada ise Pulisic kaydetti.

Etiketler
barcelona BENFİCA dortmund psg şampiyonlar ligi
Son güncelleme: 00:58 | 09.03.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER