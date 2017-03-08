Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Dortmund çeyrek finale yükseldi. Barça 4-0'ın rövanşında 87. dakikaya 3-1 önde girdiği maçta son 7 dakikada 3 gol daha bularak turladı! Barcelona, PSG'yi 6-1 yenerek tarihi skorla daha önce gerçekleşmeyeni gerçekleştirdi! Gecenin diğer maçında ise Aubameyang hat-trick yaptı! Alman ekibi, Benfica'yı 4-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi 2. Turu’nda Barcelona ile PSG karşı karşıya geldi. Camp Nou’da oynanan mücadelede Barça tarihi bir gece rakibini 6-1 mağlup ederek 4-0’ın yenildiği karşılaşmanında rövanşında çeyrek finale yükselmeyi başardı! Şampiyonlar Ligi tarihinde daha önce 4-0’dan dönüp rövanşta turlayan bir takım yoktu!

Barcelona maça 3. dakikada Suarez golüyle başladı ve umutlandı. 40’ta Kurzawa kendi kalesine topu gönderince Barcelona 2-0 öne geçti. 50. dakikada ise Barcelona penaltı kazandı. Hakem Deniz Aytekin ilk önce penaltı vermedi ancak çizgi hakeminin uyarısı sonrasında beyaz noktayı gösterdi.

Topun başına Messi geçti ve durumu 3-0’a getirdi. 3. golden sonra coşan Camp Nou’yu Cavani susturdu! PSG’nin golcüsü 62. dakikada Ter Stegen’i yıkınca skoru 3-1’e getirdi.

Barcelona bu golden sonra yıkıldı! İspanyol ekibine bu golden sonra yemeden 3 gol gerekiyordu! Umutların tükendiği anda Neymar sahneye çıktı. 88. dakikada frikikten ve 90. dakikada penaltıdan golleri bulan Brezilyalı yıldız, skoru 5-1’e getirdi.

5 dakikada verilen uzatmalarda ise tarih yazıldı! Barcelona bastırdı, PSG direndi. Ancak 90+5’te Sergi Roberto topu filelere göndererek Camp Nou’da ve TV başında maçı izleyenleri tarihe tanıklık ettirdi! Bu gol durumu 6-1 yaparken Barcelona’yı çeyrek finale taşıdı.

AUBAMEYANG COŞTU, DORTMUND TURLADI

Dortmund ile Benfica Signal Iduna Park’ta karşılaştı! Almanlar, Portekiz’de 1-0 yenildiği rakibini adeta perişan etti.

Dortmund’a çeyrek final biletini getiren golleri 4, 61 ve 85. dakikalarda Aubameyang, 59. dakikada ise Pulisic kaydetti.