Seçim ofisi sakinleri üzülmesin

Galatasaray'da yıllardır sorulan soru aynı, “Bu kulüp nasıl düzelecek?” Soru aynı ama kaç kişi bu soruyu samimi olarak sorguluyor? Ben de bir soru ile başlamak istiyorum yazıya, Ali Sami Yen ve arkadaşları bu kulübü yıllar önce Türkiye Cumhuriyeti devletinin spordaki temsili için mi kurdu? Yoksa yıllar sonra bazı mekteplilerin kulüpçülük egosunu tatmin etmesi için mi? Galatasaray Liseli sevdiğim dostlarım arkadaşlarım büyüklerim var.

İçlerinde Galatasaray markasına değer katacak hizmetlerde bulunmuş gerçekten değerli insanlar var. Ama işte onlar almadan verme derdinde olan kulübün siyasetinin dışında proje üretelim fayda sağlayalım diyen gerçek Galatasaraylılar. İşte bu değerli isimlerde artık kulübün siyasi kavgalarını kovalayan okul arkadaşları yüzünden kenara çekildiler. Kimler mi kaldı? Galatasaray Lisesi gibi eğitimin parlayan yıldızını kulüpçülük adı altında kendi çıkarına kullanarak yıpratanlar kaldı. Yıllarca sustuk izledik. Ama artık yeter.

KOLTUK PAZARLIĞI!

Ne Galatasaray Lisesi ne de Galatasaray Spor Kulübü hiç kimsenin oyuncağı ya da şahsi gücünün çıkarının devam edeceği bir rant kapısı değildir. Galatasaray'da seçim işleri genel kurul işleri ticarete dönmüş durumda. Seçim olsa da üç beş para kazansak rant elde etsek diyen kafaların destekleri ile seçim kazananlar mı Galatasaray'ı düzlüğe çıkartacaklar? Desteklediğimiz aday seçimi kazanırsa Galatasaray'a nasıl fayda sağlarız diye düşünmek yerine seçim ofislerinde kazanınca hangi birime çöksek diye plan proje yapanların destekleri ile seçim kazananlar mı Galatasaray'ı düzlüğe çıkartacak?

Üyelik aidatlarını başkalarına ödetecek kadar büyük Galatasaraylı olanlarla aidat karşılığı destekledikleri başkan için oy toplayanların destekleri ile seçim kazananlar mı Galatasaray'ı düzlüğe çıkartacak? Başkan adayına gidip koltuk pazarlığı yapıp benim dediğim adamları almazsan elimdeki oyu sana yönlendirmem imasını ortaya koyanlar karşısında biat edip çalışacak yönetim kurulu yerine seçim kazanmak için yönetim kurulu oluşturanlar mı G.Saray'ı düzlüğe çıkartacak? Seçim ofisi sakinleri üzülmesin. Peki milyonların sevdası Galatasaray ne olacak?