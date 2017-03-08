Spora yön veren kadınlardan 8 Mart mesajları

SÖZCÜ, Türk sporuna yön veren isimlerden bazılarına, kadın olmanın ve 8 Mart’ın anlamını sordu. Hepsinin ortak mesajı aynıydı: Biz ayrıcalıklıyız

SÖZCÜ Spor olarak, Türkiye'de spora yön veren kadınların seslerini duyurmak istedik… ‘Türkiye'de kadın olmak' ne demek, ‘Türkiye'de kadın sporcu olmak' ne demek, bunları sorduk… Onların 8 Mart mesajlarını derledik..

Kadınlar sporun her branşında varlıklarını hissettiriyor. Ama Türkiye'de ‘kadın futbolcu' sıfatına sahip olmak, bambaşka bir ayrıcalık. Hele bir de sırtınızda Beşiktaş forması varsa… SÖZCÜ Spor, üç büyüklerin tek kadın futbol takımının yıldızlarına 8 Mart'ı sordu… İşte yanıtlar:

BAŞAK GÜNDOĞDU: ‘Kadınlar futbol oynamaz' lafı hiç doğru değil. Gelip bizim maçları seyredebilirler. Gayet estetik ve güzel oynuyoruz. Kendimi Oğuzhan'a benzetiyorum. Her günümüz Dünya Kadınlar Günü olsun.

GİZEM GÖNÜLTAŞ: Yurt dışında Iniesta'yı, Beşiktaş'ta Atiba'yı örnek alıyorum. Medyanın desteği olmadığı için belli kesimler bizi bilmiyor. Bunu kırmaya başladık. Bize destek verilirse, bu işte profesyonel olunabilir. Kadına şiddetten uzak bir toplum hayalim var.

DİDEM KARAGENÇ: Teknik olarak erkeklerle aynı seviyedeyiz. Asıl mesleğim öğretmenlik. Şampiyonlar Ligi'ne gitmeden evlenmek bana yasak! Erkek arkadaşımla futbol konuşmak keyif verici.

“KADIN GÜÇ DEMEK”

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanları, bugünkü CEV Kupası maçından önce 8 Mart'ı SÖZCÜ'ye anlattı:

NİHAN GÜNEYLİGİL: Türkiye'de kadın olmak gerçekten zor. Günden güne de zorlaşıyor. Biz pastanın kremalı olan tarafındayız. Türkiye'de kadın sporcu olmak keyifli. Ayrıcalıklı bir iş. Kendimizi özel ve güzide hissediyoruz. Kadınlar içlerindeki o güveni ve azmi hiç kaybetmesinler.

NADIA CENTONI: Kadın olmak, güç demek. Kadınların gücüne inanıyorum. İnsanlar kadın sporcuları izlemekten zevk alıyorlar. Bizim sahada yaptıklarımızı önemsiyorlar. Bu da bizi özel hissettiriyor. Bir tarafta sporun mücadeleci gücü ve enerjisi, diğer tarafta kadınların güzelliği. Bizler bunu aynı anda yaşıyoruz.

“BAŞARI GÜNDEM OLSUN”

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nda forma giyen Melis Yılmaz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili şunları söyledi:

“Kadın milletin kaynağı, toplumsal hayatın temeli. Türk kadınları gerek sporda gerekse diğer alanlarda başarıyla ülkemizi temsil ediyor. Ancak ne yazık ki kadına şiddet olayları giderek artıyor. Kadınlarımızın her alanda başarıyla gündeme gelmesini istiyorum. Fenerbahçe'de kadın sporcu olmak özeldir. Şanslı ve gururluyum.”

“FARKINDALIK KAFALARDA OLMALI”

Kadın sorunlarına spor ile çözüm bulmak amacıyla 2015'te kurulan Becker Spor'un tecrübeli basketbolcusu Gülşah Akkaya'ya göre Türkiye'de kadın olmak zor:

“Henüz cinsiyet eşitliğini sağlayamadığımız, kadına hem psikolojik hem de fiziksel şiddeti bitiremediğimiz, ekonomik, siyasi veya sosyal alanlarda özgürlük ve başarı için zemin hazırlayamadığımız bir ülkede yaşıyoruz. Toplumda bilinç ve farkındalık istiyoruz, ama bu sadece yasalarda değil, uygulamalarda, kafalarda ve bakış açılarında da olmalı.”

İPEK SOYLU: Korta her adım attığımda elimden gelenin en iyisini yapıp kendi limitlerimi zorluyorum. Başardıklarımla, Türk kadınlarını hem sporda hem hayatlarında kendi içlerindeki gücü keşfedip, harekete geçirmek ve cesaretlendirmek, spor yapmaları için cesaret vermek istiyorum.

LENA ERDİL: Kadın olmak dünyanın her yerinde güzel olduğu kadar zor. Bu durum beni bir taraftan üzüyor bir taraftan da kendimi özel hissettiriyor. Hayatım boyunca “Kadın olduğum için bunu yapamam” dediğim bir zaman olmadı. İnsanlara profesyonel sporcu hayatını anlatmakta zorlanıyorum.