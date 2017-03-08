Süper Lig’de kayıpsız hafta

Lider Beşiktaş zorlansa da kazandı. Başakşehir amansız takibini sürdürdü. Galatasaray ve Fenerbahçe de son saniyede buldukları gollerle yarışa devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftası, ilk 4'te yer alan takımlar için sıralamanın değişmediği bir hafta olarak geride kaldı. Şampiyonluk yolunda rakiplerine fark yapan Beşiktaş, evindeki Çaykur Rizespor maçında zorlansa da kazanmayı bildi. Kara Kartal, alıştığımız futbolundan uzak kalırken, Gökhan Gönül'ün sayısıyla üç puanı hanesine yazdırdı. Medipol Başakşehir ise evinde Alanya engelini aşıp Beşiktaş'ı amansız takibini sürdürürken, Şampiyonlar Ligi için de çekiştiği Galatasaray ve Fenerbahçe'nin farkı kapatmasına izin vermemiş oldu.Maçın son dakikalarında korkulu anlar yaşayan turuncu-lacivertlilerde, Edin Visca ön plana çıktı.

Fenerbahçe – Osmanlıspor maçı beklendiği gibi kıran kırana geçti. Temponun düşmediği mücadelede sayısız fırsatlar kaçarken, maçın uzatma dakikasında Mehmet Topal'ın, tartışmalı pozisyonda el yardımıyla bulduğu gol, sarı-lacivertlilere galibiyeti getirdi. Eksiklerine, rakiplerin kazanması da eklenince, zorlu Antalya deplasmanı Galatasaray için bir kat daha stresli hale geldi. 2-0'ı bulan Galatasaray’da, Tudor tribüne gönderilmişti.Maç 2-2 oldu, Bruma atıldı derken, 90+6'da Eren, aksiyon filmlerini aratmayan mücadeleye noktayı koydu. Avrupa'yı zorlayan Trabzonspor ise bu hafta da kazanıp 5. sıraya yerleşmeyi başardı.

HAFTANIN TAKIMI: GALATASARAY

Önemli eksiklerle gittiği zorlu Antalya deplasmanında, on kişi kalmasına rağmen maçı kazanarak hem Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürdü hem de psikolojik bir kırılmayı engellemiş oldu.

HAFTANIN FUTBOLCUSU: EREN DERDİYOK

Podolski'nin yokluğunda bulduğu şansı çok iyi değerlendirdi. İki şutundan iki gol çıkarmayı başaran Eren, 90+6. dakikadaki golüyle de takımına üç puanı kazandırmayı bildi.

HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ: IGOR TUDOR

Galatasaray'da birçok şeyi silbaştan yapmaya çalışan Igor Tudor, eksiklere rağmen zorluk derecesi yüksek maçtan galibiyetle çıktı. Tribüne gönderilen Hırvat hoca, taktik disiplini takımına son dakikaya kadar bıraktırmadı.