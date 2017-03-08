Survivor’dan kim elendi?

TV 8 ekranlarında bir Survivor gecesi daha yaşandı. Ada konseyi gecesinde adaya kimin veda edeceği belli oldu. Dün akşam yarışmayı takip edemeyen Survivor tutkunları şimdi Survivor'da elenen ismin kim olduğunu merak ediyor. İşte ayrıntılar...

Ada konseyi toplandı ve bir eleme gecesi daha yaşandı. Survivor'da kim elendi? Survivor'da adaya veda eden isim kim oldu? Gerilimin doruğa çıktığı Survivor eleme gecesindeki tüm gelişmeler haberimizde…

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Oynanan dokunulmazlık ödüllerini ünlüler takımından bir kişi daha adaya veda etti. Ünlüler takımı konseyde Tarık, Sedat, Sabriye ve Adem isimlerini seçti. Bu seçimden sonra Sedat ve Tarık ada tarihinde bir ilk yaşattı ve gönüllü olarak eleme potasına girmek istediklerini belirtti. SMS oylamasında Tarık Mengüç adaya veda etmek zorunda kaldı.