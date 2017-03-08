Taner Savut: Alanya halkı Süper Lig’in keyfini çıkarsın

Fenerbahçe'yi sahasında konuk edecek olan Aytemiz Alanyaspor'da sportif direktör Taner Savut açıklamalarda bulundu.

Rakipleri Fenerbahçe ile yapacaklarını maçın kendileri için önemli bir karşılaşma olduğu belirten Aytemiz Alanyaspor Sportif Direktörü Taner Savut, “Geçtiğimiz hafta sonunu mağlubiyetle kapattık. Bir tek skor olarak memnun değiliz. Onun dışında iki takımın vermiş olduğu mücadele, oyun kalitesi tatmin ediciydi. İçeride oynayacağımız maçlar bizim için çok önemli. Bu performans Fenerbahçe maçı içinde bizi umutlandırıyor. Sahaya puan veya puanlar için çıkacağız. Tabi Fenerbahçe içinde önemli bir maç” dedi.

“ALANYASPOR’UN MENTALİTESİ FUTBOL OYNAMAYA DAYALI”

Taner Savut, Fenerbahçe ile oynayacakları maçın seyir zevki yüksek bir maç olacağını belirterek, “Alanyaspor'un mantalitesi futbol oynamaya dayalı. Kazansa da, kaybetse de zevk veren bir futbol oynuyor. Sonuca dayalı değil, futbola dayalı bir mantalite var. Alanyaspor izleyen taraflı tarafsız herkesin keyif aldığı bir takım. Bununda bizim üzerimizde bir memnuniyeti söz konusu. Çünkü böyle olmalı, futbol adına doğrular yapılmalı. Sonuç sonrasında değerlendirilmeli. Bu taraftan baktığımızda; bu mücadelenin, bu oyun kalitesinin, futbol adına bu kadar çok doğruyu yapıyor olmanın sonucu da getireceğini düşünüyoruz. Başakşehir maçında da puan veya puanlar alabilirdik ama bizi tatmin eden bir oyun vardı, bunu Fenerbahçe maçına da yansıtmak istiyoruz” diye konuştu.

“ALANYA HALKI SÜPER LİG’İN KEYFİNİ ÇIKARSIN”

Fenerbahçe maçında ekstra bir motivasyonlarının olacağını da söyleyen Taner Savut, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu motivasyon şehir ve oyuncu üzerinde de olacak. Fenerbahçe Türkiye'nin en önemli kulüplerinden bir tanesi. Bizim için puan alınması gereken bir maç olarak değerlendiriyoruz. Sahamızda oynadığımız son maçta taraftarın futbolcu üzerinde ne kadar etkili olduğunu hep beraber gördük. Onlar statta iken daha keyifli oluyor ve bu takımada yansıyor, temposu artıyor. Alanya halkının Süper Lig'in keyfini çıkarmasına gerektiğini inanıyorum. Gelip bizimle bu heyecanı yaşıyorlar. Fenerbahçe ile kupa maçı dışında ligde sahamızda ilk defa karşılaşacağız. Gelip takımlarını desteklemeleri gerekiyor.”