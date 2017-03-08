TFF 1. Lig’de ‘Süper’ yarış

TFF 1. Lig’de sona yaklaştıkça işler arap saçına döndü. İlk 2 sırada yer alarak Süper Lig’e hesapsız gitmek isteyen zirvedeki 5 takım puan kaybetti. Berabere kalarak 1 puanı kurtaran ekipler, galip gelmiş kadar sevindi. Gürses Kılıç'tan TFF 1. Lig panorama...

Süper Lig için zaman daraldı. TFF 1. Lig adeta üç kategoriye bölündü: Zirveye oynayanlar, play-off için mücedele edenler ve kümede kalmak için çabalayanlar. İlk 2 takım arasına girmek için yarışta olan 5 takım bu hafta adeta puan dağıttı. Lider Yeni Malatya ile takipçisi Sivasspor berabere kaldı. Üçüncü Göztepe, Elazığ'dan 5 gol yedi. Gireun, Ümraniye deplasmanından boynu bükük döndü.Mustafa Denizli'nin gelmesiyle heyecanlanan Eskişehir de yeni hocasıyla siftah yapamadı. Ligde zirve kadar playoff'a kalma savaşı da oldukça ilgi çekici. 6. ile 11. sırada yer alan takımların puanları birbirine çok yakın. Bu ekiplerden bir takım 6. olacak ve play-off için hak kazanacak. Sona doğru yaklaştıkça rekabet Süper Lig'i sollayacak. Samsun ve Mersin'in galip gelmesiyle, ligde kümede kalmak daha da zorlaştı. En alttan bir takımın alacağı galibiyet 4 sıra üste taşıyabildiği için henüz kopan takım bulunmuyor.

ELAZIĞ ÇARPMASI

TFF 1. Lig'de, Y. Malatya ile Balıkesir arasında oynanan karşılaşma, temposu yüksek ve bir o kadar da gitgel yaşanan bir maç oldu. Futbol adına seyir zevki yüksek olan karşılaşmada iki teknik adam da açık futbolu tercih edince ortaya güzel görüntüler ve ilginç olaylar çıktı. Ev sahibi Balıkesir 14'te öne geçmesine rağmen liderden kaçamadı ve ilk devre berabere bitti. İkinci 45'te sazı eline alan Malatya, 50'de öne geçti. Ancak 90+4'te Ahmet Aras bomboş pozisyonda egoist davrandı ve bu pozisyonun dönüşünde Balıkesir'in beraberliği kaydettiği penaltı pozisyonu yaşandı.

STRATEJİ HATALARI

Haftanın maçı Elazığ ile Göztepe arasında oynandı. Göztepe'nin hocası Okan Buruk, geçen hafta son dakikalarda çift forvete dönüp kazandığı Manisa maçının ardından takımını aynı stratejiyle Elazığ karşısına sürdü. Çok riskli bir sistemle oynadığı bu maçta erken öne geçmesine rağmen orta sahayı tamamen Elazığ'a bıraktığı için rakip takımın iki ön liberosu iki gol buldu ve farklı skor geldi. Geçen haftanın flaş ekibi Bandırma ise Manisa deplasmanına aynı stratejiyle çıkınca hiç beklemediği anda rakip takımın atakları ve golleriyle çarpılmış oldu, sahadan farklı mağlup ayrıldı.