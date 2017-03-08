TFF Dünya Kadınlar Günü’nü özel bir etkinlikle kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), her yıl olduğu gibi bu sene de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü özel bir etkinlikle kutladı.

TFF’nin Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde futbol dünyasının farklı alanlarından kadınların katıldığı bir söyleşi düzenlendi. Tuğçe Saatman’ın moderatörlüğünü üstlendiği organizasyona gazeteci Banu Yelkovan, FIFA kokartlı eski hakem ve kadın hakem mentörü Dilan Deniz Gökçek İşcan, TFF Sponsorluklar ve Pazarlama Direktörü Elif Canbay, A Milli Takım’da supervisor şef olarak görev yapan Ebru Omurcalı, U17 Kız Milli Takım Teknik Sorumlusu ve antrenör eğitmeni Necla Güngör Kırağası, A Milli Takım ve Beşiktaş’ın futbolcusu Didem Karagenç ile Beşiktaşlı futbolcu Jessica O’Rourke katıldı.

Programda ağırlıklı olarak ülkemizde kadın futbolunun durumu ve futbol dünyasında kadın olmak konuları ele alındı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim söyleşi öncesi katılımcılarla bir araya gelerek sohbet etti.