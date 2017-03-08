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TRABZONSPOR
13 Mart 2017 20:00
AKHİSAR BELEDİYESPOR
vs
TRABZONSPOR
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Trabzonspor’da Durica sevinci

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor sabah antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürdü.
13:308 Mart 2017
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Trabzonspor’da Durica sevinci

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk 30 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı, futbolcuların da moralli oldukları gözlendi. Antrenmanda tedavisi devam eden ve salonda çalışan Olcay Şahan yer almadı.

DURICA YÜRÜYÜŞLERE BAŞLADI

Bordo mavililerin Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada sol dizinden sakatlanan ve tedavisi devam eden savunma oyuncusu Jan Durica da takımdan ayrı olarak sahada yürüyüşlere başladı. Antrenman öncesi teknik direktör Yanal 36 yaşındaki futbolcuyla saha kenarında bir süre sohbet etti. Sakatlığının ardından sahadaki ilk antrenmanına çıkan Durica’yı takım arkadaşları da yürüyüş yaptığı sırada alkışlayarak moral verdi.

Trabzonspor, bu akşam saat 18.00’de yapacağı çalışmalarla Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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durica ersun yanal trabzonspor
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