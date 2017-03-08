Yeni prens Eren Derdiyok

4 maç sonra galibiyet hasretini Eren Derdiyok'un birisi 90+6'da olmak üzere Antalya'ya karşı attığı 2 golle dindiren Galatasaray'da gözler 28 yaşındaki futbolcuya çevrilmiş durumda. Lukas Podolski'nin cezası ve önümüzdeki sezon Japonya'ya gidecek olması nedeniyle forma bulan Eren Derdiyok, bunu çok iyi bir şekilde değerlendirerek hocası Tudor'un gözüne girmeyi başardı.
Sezonun kalan 11 haftasında İsviçre asıllı futbolcu, takımın 1 numaralı forveti olacak. Podolski'den, gelecek planlarında yer almaması nedeniyle fazla yararlanmayı düşünmeyen Tudor, çözümü Eren'de bulunca böyle devam etme kararı aldı. Sezonun kalanında ise Lukas Podolski kulübeyi zanginleştirecek ve gerektiğinde kanatlarda da görev yapacak.