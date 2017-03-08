Yücel İldiz: Gerçek Giresunspor’u sahada göstereceğiz

Giresunspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, "Hafta sonuna kadar en iyi şekilde hazırlanacağız. İnşallah yine her zamanki Giresunspor’u sahada göstereceğiz" dedi.

TFF 1. Lig takımlarından Giresunspor, 24 haftada konuk edeceği Eskişehirspor maçı hazırlıklarına başladı. 6 haftalık galibiyet serisini Ümraniyesor karşısında aldığı mağlubiyetle sonlandıran çotanaklar, seyircisi önünde oynayacağı Eskişehirspor maçıyla tekrar ivme kazanmak istiyor. Giresunspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde yapılan idman öncesi futbolcularıyla sahada yaklaşık 40 dakika boyunca konuşma yaptı. Daha sonra kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışma sürdürüldü.

İdman sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Teknik Direktör İldiz, Eskişehirspor'un zorlu bir rakip olduğunun bilinci ile çalıştıklarını belirterek “Önümüzde çok önemli bir Eskişehirspor maçı var. ‘Her şerden bir hayır çıkarmak lazım’ diye bir laf vardır. Gerçekten kamuoyuna çok güzel şeyler yapmışız ki en ufak bir kötü oyunumuzda ciddi şekilde dikkati çekiyor. Bu nedenle oyuncularım nerede olduklarının farkındalar. Bizim hiç kötü olma hakkımız yok, bunun da bilincindeler o kötü olma hakkını da geçen hafta kullanmış olduk. Bu hafta Eskişehirspor çok ciddi bir ekip, başındaki hoca çok sevdiğimiz Mustafa ağabeyimiz, o nedenle zevkli kaliteli bir müsabaka olacak. Tüm takımların yukarıdaki takımların iddiası belli, aramızda oynayacağımız müsabakalar bu nedenle çok önemli. Bu bilinci içerisinde haftaya başladık. Oyuncularımızla toplantı yaptık. Aynı düşünce içerisindeler. Hafta sonuna kadar en iyi şekilde hazırlanacağız. İnşallah yine her zamanki Giresunspor'u sahada göstereceğiz” ifadelerini kullandı.