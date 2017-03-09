Adanaspor’a 2 maç seyircisiz oynama cezası!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Adanaspor'a Atiker Konyaspor maçında taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası verildi.

PFDK, Adanaspor’a Atiker Konyaspor maçında taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası verildi.

Alınan PFDK kararı şu şekilde;

“ADANASPOR A.Ş.'nin, 05.03.2017 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş. – ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY MARATON ALT E,F,G, GÜNEY KALE ARKASI A,B,C,D,E BLOKA giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ADANASPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”