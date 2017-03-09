Alanya’da Mehmet Topal’a sözlü saldırı!

Fenerbahçe kafilesinin Alanya’da otele girişi sırasında bir taraftarla futbolcular arasında gergin anlar yaşandı. Taraftarın Mehmet Topal’a “Golü elle attın. Sana hiç yakışmadı” dedi. Aynı anda şahsın cep telefonu ile görüntü aldığı görüldü. Topal ile sözlü sataşmada bulunan şahıs arasında kısa süreli bir diyalog yaşandı. Sonrasında kulüp görevlileri duruma müdahale ederek Mehmet Topal’ı sakinleştirdi.
Yaşanan bu gerginliğin üzerine otel yönetiminin güvenlik önlemlerini arttırdığı ve otele giriş çıkışları sınırlandırdığı belirtildi.