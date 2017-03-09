Alanya’da Mehmet Topal’a sözlü saldırı!

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçı için Alanya'da kampa giren Fenerbahçe'de futbolcular otel girişinde bir taraftarla tartıştı.

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