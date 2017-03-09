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10 Mart 2017 20:00
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Alanya’da Mehmet Topal’a sözlü saldırı!

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçı için Alanya'da kampa giren Fenerbahçe'de futbolcular otel girişinde bir taraftarla tartıştı.
23:149 Mart 2017
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Alanya'da Fenerbahçeli futbolcular, taraftarla... paylaşan: Sozcu

Fenerbahçe kafilesinin Alanya’da otele girişi sırasında bir taraftarla futbolcular arasında gergin anlar yaşandı. Taraftarın Mehmet Topal’a “Golü elle attın. Sana hiç yakışmadı” dedi. Aynı anda şahsın cep telefonu ile görüntü aldığı görüldü. Topal ile sözlü sataşmada bulunan şahıs arasında kısa süreli bir diyalog yaşandı. Sonrasında kulüp görevlileri duruma müdahale ederek Mehmet Topal’ı sakinleştirdi.

Yaşanan bu gerginliğin üzerine otel yönetiminin güvenlik önlemlerini arttırdığı ve otele giriş çıkışları sınırlandırdığı belirtildi.

Etiketler
Fenerbahçe spor toto süper lig
Son güncelleme: 23:48 | 09.03.2017
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