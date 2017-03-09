Arda Turan: Topu kaptırmasaydım golü atamayacaktık!

Futbol tarihine geçen bir maç sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen Barcelona'da milli futbolcumuz Arda Turan, 6-1'lik zaferi anlattı.

4-0’ın rövanşında Paris Saint-Germain’i 6-1 mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda mucize bir geri dönüşe imza atan Barcelona’da milli yıldızımız Arda Turan, muhteşem geri dönüşü beIN SPORTS’ta yayınlanan Cafe Spor programında anlattı.

Arda Turan’ın sözleri şöyle;

“Tabi ki zordu. %100 olarak turu geçeceğimize inandık. Hatta ben ilk maçtan sonra Instagram’a fotoğraf koymuştum ‘Hiçbir şey bitmedi’ diye… Bizim takımdaki oyuncular daha önce 4-0 ve 5-0 maç kazanmışlardı. O yüzden bunu yapabiliriz diye düşündük. İyi mücadele ettik. Her dakika skoru alabilmek için çalıştık. Sonunda skor bize geldi mucizevi şekilde ama hayatta ben inandıktan sonra hiçbir şeyin imkansız olmadığını düşünüyorum.

Soyunma odasındaki herkes tura inandı. Taraftar harikaydı. Camp Nou’yu görseydiniz, inanılmaz atmosfer vardı. Taraftarlar da bize inanmıştı. Efsane maçta Camp Nou`dan erken çıktığına bin pişman! Barcelona'nın 4-0'ın rövanşında PSG'yi 6-1 yenerek elediği müthiş karşılaşmadan erken ayrılan bir taraftar hayatının pişmanlığını yaşadı. Karşılaşma 5-1 devam ederken artık şanslarının kalmadığını düşünen bir Barcelona taraftarı son anları izlemeyerek Nou Camp stadını terk etti. Stat dışında röportaj verdiği esnada 90+5'te Sergi Roberto'nun golü gelince taraftar büyük bir şok ve sevinç yaşadı! İlgili Haberi Oku

Dünyanın en iyi takımı, dünyanın en iyi oyuncuları ve dünyanın en hocalarından biri… Bunu bizden başka hangi takım yapabilir? Ben size başka bir soru sorayım… Eğer ilk maçta Barcelona 4-0 kazansaydı, ikinci maçı izler miydiniz?

Dün biz maça giderken herkesin içinde bir umut vardı. Herkesi umutlandıran da ne kadar önemli bir takım olduğumuzu bilmemizdi. Luis Enrique dün bir taktik dehası gerçekleştirdi.

O topu gelişine içeri yapabilirdim ama bu kez değerli olmazdı. O dakika o çalımı atabilmek önemliydi. O yüzden topu kaptırmasaydım golü atamayacaktık!

Soyunma odasında çok mutluyduk. Futbolun tarihi maçlarından bir tanesiydi. Özel bir gündü. Keyfini çıkardık. Bize de bu skordan geri gelip turlamak çok yakıştı.”

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