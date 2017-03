Arda Turan’dan zafer mesajı

Barcelona’daki temsilcimiz Arda Turan, 6-1’lik tarihi PSG zaferini sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla kutladı.

Soyunma odasından bir kare paylaşan milli futbolcumuz, “Künfeyekun” (Ol deyince oluverir) ibaresini yazdı.

Barcelonalı futbolcuların büyük sevinç içinde olduğu görüldü. Arda Turan, son golü atarak tarihe geçen Sergi Roberto ile de fotoğraf paylaşarak “Benim kahramanım” mesajını verdi.

Arda Turan ayrıca Twitter’dan İngizce olarak, “Siz ona futbol takımı dersiniz, biz Barça. Siz talih dersiniz ama o bizim için normal” diye yazdı.

You call it “football team”, we call it “Barça”. You call it “miracle”, we call it “normal” #ForçaBarça pic.twitter.com/vaa30IgnMd

