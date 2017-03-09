Arsenal’dan Arsene Wenger’in geleceği ile ilgili kritik açıklama!

Arsenal, Teknik Direktör Arsene Wenger'in görevde kalıp kalmayacağı ile ilgili açıklama yaptı.

Baskılar işe yaradı. Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’ten 2 maçta 10 gol yiyerek elenen Arsenal’da teknik direktör Arsene Wenger, basın toplantısında istifa konusunu masaya yatırdı. Fransız teknik adam sözleşme yenileme konusu gündeme gelince, taraftarların protestolarını dikkate alacağını söyleyerek görevi bırakmayı düşündüğünün sinyalini verdi.

Wenger, “Ben kendi prestijim için değil, bu kulübün menfaatleri doğrultusunda çalışıyorum. Sözleşme yenileme konusu gündeme gelirse, taraftarların protestolarını göz önüne alacağım.” diye konuştu.

ARSENAL’DAN AÇIKLAMA!

Arsenal Kulübü Arsene Wenger’in geleceği konusunda açıklama yaptı. Arsenal Başkanı Chips Keswick imzasıyla yayınlanan açıklamada Wenger’in sezon sonuna kadar takımının başında olduğu belirtildi.

Taraftarların protestolarına saygı gösterdiklerini belirten İngilizler’in başkanı, “Arsene’nin sezon sonuna kadar sözleşmesi var. Alınacak her karar doğru zamanda, konuşarak ve ortak şekilde alınacaktır.” ifadelerine yer verdi.

67 yaşındaki teknik adam, 21 yıldır Arsenal A Takımı’nın teknik direktörlük görevini yürütüyor.