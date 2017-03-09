Balkes’ten geleceğe yatırım

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TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor, U 17 takımda forma giyen altyapı oyuncusu 17 yaşındaki Rahmi Anıl Başaran ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Balıkesirspor U 17 takımında forma giyen 2000 doğumlu başarılı futbolcu Rahmi Anıl Başaran ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Balıkesirspor resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Profesyonel sözleşme imzalayan Rahmi Anıl Başaran'a kırmızı-beyazlı forma altında üstün başarılar diliyoruz” denildi.

Altyapı futbolcularına önem veren Balıkesirspor’da, Oğuzhan Çapar, Asil Kaan, Çağatay Vatan, Şaban Tükenmez, Akçan Deniz Sayar, Emre Aktaş ve Rahmi Anıl Başaran ile birlikte altyapıdan profesyonel olarak kadroda yer alan futbolcu sayısı 7 oldu.