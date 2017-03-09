Bandırmaspor’a komutan ziyareti

Bandırma'daki 6'inci Hava Jet Üssü ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ahmet Biçer ile komutanlar, geçen hafta Manisaspor deplasmanından 6-2'lik skorla mağlup ayrılan Bandırmaspor'a, moral ziyaretinde bulundu.

Bandırmaspor’un sanayide bulunan antrenman tesislerine gelen komutanlar, Başkan Erhan Elmastaş, Teknik Direktör Yusuf Şimşek ve futbolcular ile bir araya gelerek, baklava ikram etti. Komutan Biçer, futbolcularla sohbet ederek, “Daha önce neler yapabileceğinizi gördük. Takıma destek olmak için tüm personelimle birlikte buraya geldik. Bu hafta bir önceki haftanın tekrarını yapar ve yolumuza devam ederiz. Hepinize başarı diliyorum” dedi. Başkan Erhan Elmastaş, ziyaretten duydukları memnun lduklarını anlatırken üst sıralarda bulunan takımlarla puan durumların çok yakın olduğunu söyledi.