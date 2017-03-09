Barcelona’nın yıldızından PSG’yi çıldırtan itiraf

Mascherano'nun itirafları, PSG taraftarlarını çılgına çevirdi. Mücadeleye Deniz Aytekin'in Barça lehine verdiği kararlar damga vurdu.

Barcelona’nın PSG zaferine Türk asıllı hakem Deniz Aytekin’in kararları damga vurdu. Barça lehine verdiği kararlarla gündeme oturan Aytekin’e kızgın olan Paris taraftarları, Javier Mascherano’nun itirafıyla sinir küpüne döndü.

Arjantinli savunmacı Angel di Maria’ya ceza sahası içinda faul yaptığını maç sonrasında itiraf etti. 85. dakikada gerçekleşen bu olaydan sonra Barça üst üste 3 kez rakip fileleri sarstı ve bir mucizeyi gerçekleştirdi.

Mascherano, “Di Maria’ya faul yaptım ama PSG’yi yenmemizin sebebi elbette bu değil.” diye konuştu. Bu itiraf Fransa’da büyük yankı buldu. Maçın hakemi Aytekin’e PSG cephesinde yaylım ateşi var.

HAKEM KARARLARI ALEYHİMİZE İŞLEDİ

PSG Teknik Direktörü Unai Emery ise hezimetin sorumluluğunu üzerine aldığını söyledi. Emery basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

Çok büyük bir fırsatı teptiğimiz doğrudur. İlk yarıda istediğimiz baskıyı yapamadık ve topla oynamada başarısızdık. Çok derin savunma yaptık ve onlar daha fazla gol şansı buldu. İlk yarıdaki iki golde hatalarımız vardı. Barcelona bunu yapma potansiyeline sahip. Hakem kararları hep aleyhimize işledi ve son dakikalarda her şeyi kaybettik. Benim için ve kulüp için kötü bir tecrübe oldu.Bunun üstesinden gelmeyi öğrenmemiz gerek.”

AMKSPOR / DIŞ HABERLER