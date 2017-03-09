Başkan Türel yeni tesislerde

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde Antalyaspor yönetimi ve teknik heyetle minyatür kale maçta karşı karşıya geldi. Başkan Türel, karşılaşmada 2 gol attı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 7 Ocak’taki açılıştan sonra ilk kez Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne geldi.

Menderes Türel, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor Yönetim Kurulu üyelerinden Emin Altıner, Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Genel Menajer Servet Çavuşoğlu, eski hakemlerden Sadık Deda, Antalyaspor eski futbolcusu ve antrenör Orhan Atik ile minyatür kale maç yaptı.

Türel takımının 2 golünü attı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel ile Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, aynı takımda yer aldı ve Başkan Ali Şafak Öztürk’ün takımına karşı mücadele etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın hırslı hali nedeniyle heyecanlı ve zaman zaman da esprili geçen maçı, Başkan Ali Şafak Öztürk’ün takımı 5-2 kazandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, 5-2 yenilen takımının 2 golünü de atan isim oldu.

Maçtan sonra antrenman sahasına gelen futbolcularla selamlaşıp Çaykur Rizespor maçı için başarı dileklerinde bulunan Başkan Türel, takım kaptanı Samuel Eto’o ile bir süre sohbet etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk ve Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yaptığı sohbette, Galatasaray maçı için, “Çok iyi oynadığımız ve pozisyonlar bulduğumuz maçta talihsizce yenildik. Ama takımımızın mücadelesi gerçekten her türlü takdire değerdi” diyerek düşüncelerini dile getirdi.

Öte yandan maçı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in eşi Ebru Türel de izledi. Başkan Türel, giydiği kramponun rengini çok beğenen eşine, “Bu krampondan dünyada 2 tane var. Biri Eto’o’da, biri de bende” diyerek espri yaptı.