Beşiktaş taraftarı Yunanistan’da yasak dinlemedi!

Beşiktaş taraftarı, UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos maçında yasak olmasına rağmen Karaiskakis Stadı'na girdi.

UEFA Avrupa Ligi’nde Olympiakos ile son 16 turunun ilk maçında Yunanistan’da karşılaşan Beşiktaş’ı taraftarları yalnız bırakmadı. İki takımın anlaşmasıyla güvenlik nedeniyle taraftarlar deplasmana gitmeyecekti fakat 100 kadar Beşiktaş taraftarı, sponsorların davetlisi olarak stada girdi.

Siyah-beyazlılar, Olympiakos taraftarlarının da olduğu tribünde üçlü çekti.

Maçın başında yaptıkları tezahüratla TV’den izleyenlere de seslerini duyuran taraftarlara, 10. dakikada güvenlik ekipleri uyarıda bulundu.