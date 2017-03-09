Bruma’nın gözü dışarıda! – Galatasaray haberleri

Yönetim Bruma ile sözleşme yenileme mesajı verse de Portekizli yıldız, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor.

Cenk Ergün, “Bruma ile sözleşme yenileyeceğiz” dedi ama genç starın aklı Avrupa devlerinde kaldı.menajeriyle sık sık görüşen Bruma, İngiltere'de oynamak için teklifleri değerlendiriyor.

Galatasaray’da bu sezon attığı gollerle takımına hayat veren isimlerin başında gelen Bruma'nın, sarı-kırmızılı kulüpte geleceği belirsizliğini koruyor. Futbol Direktörü Cenk Ergün önceki gün, “Bruma ile görüşmelerimiz devam ediyor. Çok fazla uzatmadan sezon içinde anlaşacağız” ifadesini kullanmıştı. Ancak Bruma cephesinden sözleşme yenilemeyle ilgili henüz somut bir adım atılmadı.

Armindo Bruma'nın menajeri Catio Balde, oyuncusuyla sık sık görüşüyor. Portekizli yıldız, Galatasaray'da mutlu olduğunu belirtiyor ancak hayalini kurduğu İngiltere Premier Lig'de futbol hayatını sürdürmeyi amaçlıyor. Tottenham'ın takibinde olan Bruma, Avrupa'nın dev bir kulübünden teklif gelmesi halinde Cimbom'un yeni sözleşme teklifini rafa kaldırıp, Florya'ya veda edebilir.

GALATASARAY’DA VİTRİN YAPTI

Bu sezon deplasman maçlarındaki 16 golün 6'sını Bruma atarken, 3'ünde de asist yaptı. Ligde bu sezon 6 gol pası veren genç yıldız, 8. golüne imza attı. Bugüne kadar sadece Sporting B takımında 2012- 13'te 25 maçta 7 golü bulunan Bruma, bu sezon 28. maçında 8. golüne ulaşarak kariyerinin en iyi dönemini yakaladı.