Yunanistan’a giden Caner Erkin kadroda yok!

Sakatlığını atlatan Caner Erkin, uzun bir aradan sonra takımla birlikte kampa girdi. Beşiktaşlı oyuncu, Olympiakos karşılaşması öncesinde Instagram'dan maç görseli paylaştı. Taraftarların kadroda olacağı yönünde umutlandığı Caner, 18 kişilik kadroda yer almadı.

Beşiktaş’ta Caner Erkin sevinci yaşanıyor… 23 Ekim 2016 tarihinde oynanan Antalyaspor maçında aşil tendonu kopan Caner, takımla birlikle antrenmanlara başladı.

Şenol Güneş’in Olympiakos ile oynanacak maç için kafile aldığı ancak ‘Fiziksel eksikliği var’ dediği Caner uzun bir aradan sonra sosyal medya hesaplarında maç anonsu paylaştı. Siyah-beyazlı futbolcunun bu paylaşımı ise Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırdı.

Ancak Şenol Güneş, sakatlıklığı sonrasında hiçbir maça çıkmayan Caner’in 18 kişilik kadroya almadı.