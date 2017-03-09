Denizlispor’dan 6 maçlık kombine

Küme düşme hattının 6 puan üzerinde bulunan Denizlispor, iç sahada kalan 6 maç için 50 TL'ye kombine çıkardı.

TFF 1. Lig’de Denizlispor yönetimi, sezon sonuna kadar iç sahada oynanacak kalan 6 maç için geçerli kombine bilet uygulamasını hayata geçirdi. Bu haftaki Boluspor mücadelesinin yanı sıra Altınordu, Şanlıurfaspor, Elazığspor, Eskişehirspor ve Göztepe maçlarında geçerli 6 maçlık özel kombinelerin fiyatı 50 TL olarak belirlendi. Kombine biletlerin satışına yarın Denizli Atatürk Stadı’nın Passolig gişesinden ve Passolig’in internet sitesinden başlanacak.

Boluspor maçının hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri’nde sürdüren yeşil siyahlılarda sakatlıkları süren Sankoh ve Veli, mücadeleye yetiştirilmele çalışılıyor. Sarı kart sınırında bulunan Kappel ve Alperen de kart görmemeleri için uyarıldı. Ligde 6 maçtır kazanamayan Denizlispor’da Başkan Süleyman Urkay, Bolu maçının çıkış fırsatı olmasını istediklerini belirterek, “Boluspor maçında şanssızlığa son vermek istiyoruz. Kazanıp rahat bir nefes almak istiyoruz” dedi.