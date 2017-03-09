Errick McCollum yeniden Galatasaray’da

Galatasaray Odeabank'ın yeni transferi Errick McCollum İstanbul'a geldi. ABD'li oyun kurucu, hafta sonu Fenerbahçe'ye karşı oynayacakları maçta elinden geleni yapacağını söyleyerek taraftara mesaj yolladı.

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, resmi siteden 28 yaşındaki Amerikalı oyun kurucu Errick McCollum ile sezon sonuna dek prensip anlaşmasına vardığını açıkladı. 2015-16 sezonunu Eurocup şampiyonluğu ile noktalayan sarı-kırmızılı takımda sezon MVP'si seçilen Errick McCollum yuvaya döndü.

ABD’li oyuncu EuroLeague'de transfer sezonunun kapanması sebebiyle Spor Toto Basketbol Ligi'nde forma giyebilecek.

İLK AÇIKLAMALARI

McCollum, İstanbul’a ayak basar basmaz Ntvspor’a özel olarak konuştu. Galatasaray’ın yeni transferinin sözleri şöyle;

“Bir an önce takıma katılıp yardımcı olmak istiyorum. Geçen sene kaldığım yerden devam edeceğim. Elimden geldiğince çok çalışıp, koç ve oyuncularla aynı pencere buluşarak başarılı olmak için uğraşacağım. Çok çalışıp fedakarlık yapmamız gerekiyor. Burada etrafımda çok daha iyi oyuncular olacak. Çin Ligi’ndeki kadar bireysel performansa ihtiyaç olmayacak. Hafta sonu Fenerbahçe’ye karşı derbi oynayacağız. Güzel bir atmosfer olacak. Taraftar bize destek olacaktır. Çok antrenman yapamadım ama ABD’de çok iyi çalıştım iyi durumdayım.”