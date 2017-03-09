Fenerbahçe 74- 79 Baskonia / Maç özeti

Fenerbahçe, Euroleague'in 25. haftasında sahasında İspanyol ekibi Baskonia'ya 79-74 mağlup oldu.

Euroleague’in 25. haftasında Fenerbahçe, İspanya’nın Baskonia takımına 79-74 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligdeki 9. mağlubiyetini alırken, Baskonia 14. kez sahadan galip ayrıldı.

Fenerbahçe 74- 79 Baskonia

Salon: Ülker Sports Arena

Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Carmelo Paternico (İtalya), Amit Balak (İsrail)

Fenerbahçe: Bogdanovic 26, Nunnally, Kalinic 8, Bennett 9, Vesely 6, Ali Muhammed 2, Ahmet Düverioğlu, Datome 10, Antic 7, Berk Uğurlu, Melih Mahmutoğlu 6

Baskonia: Larkin 19, Beaubois 7, Hanga 7, Tillie 7, Diop 4, Voigtmann 4, Blazic 7, Luz 10, Budinger 7, Shengelia 7

1. Periyot: 18-19

Devre: 35-43

3. Periyot: 55-61

Beş faulle çıkan: 37.31 Diop (Baskonia)