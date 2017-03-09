Fenerbahçe’ye Ekpe Udoh’tan kötü haber

Euroleague'in 25. haftasında yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, Ülker Sports Arena'da Baskonia'yı konuk edecek. Bu karşılaşmada sarı lacivertli takımın en önemli oyuncularından biri olan Amerikalı pivot Ekpe Udoh forma giyemecek.

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