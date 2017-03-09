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Fenerbahçe’ye Ekpe Udoh’tan kötü haber

Euroleague'in 25. haftasında yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, Ülker Sports Arena'da Baskonia'yı konuk edecek. Bu karşılaşmada sarı lacivertli takımın en önemli oyuncularından biri olan Amerikalı pivot Ekpe Udoh forma giyemecek.
19:069 Mart 2017
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Fenerbahçe’ye Ekpe Udoh’tan kötü haber

Euroleague’in 25. haftasında yoluna devam doludizgin devam eden Fenerbahçe, Ülker Sports Arena’da İspanyol temsilcisi Baskonia’yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi sarı lacivertli takıma Ekpe Udoh’tan kötü haber geldi. Özellikle son haftalarda gösterdiği üstün performans ile takımının galibiyetlerinde önemli rol oynayan Amerikalı pivot, Baskonia maçında forma giyecek.

Ekpe Udoh, Spor Toto Basketbol Ligi’nde Darüşşafaka Doğuş ile oynanan maçta sakatlanarak kanera gelmiş ve mücadeleyi 12 dakikada tamamlamıştı. Obradovic’in öğrencilerinin Avrupa arenasında 18 galibiyet ve 8 mağlubiyeti bulunuyor.

Son güncelleme: 19:58 | 09.03.2017
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