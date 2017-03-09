Fenerbahçe’de DEV takas!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 70 milyon TL’ye alınan kolej arazisini verip Dereağzı Tesisleri’nin arsasını almak istiyor

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün geleceğine yönelik yatırım planlarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Dereağzı Tesisleri'nin arazisini almak için Fenerbahçe Koleji'nin bulunduğu arsayı vermeye hazır. 70 milyon TL'ye alınan kolej arazisinin şu anki değeri 150 milyon TL. Yıldırım, imar değişikliği yapılması halinde arsanın değerinin 350 milyon TL'ye ulaşabileceğini vurguladı.

Kenan Evren Lisesi arazisinin kulübe kazandırılması ve Dereağzı Tesisleri'nin bulunduğu arsanın tapusunun alınması için temaslarda bulunan Yıldırım, Samandıra'da 200 dönümlük yerin tahsisi için Milli Emlak'tan olumlu yanıt aldı. Kulübün şu anda 550 dönüm tapulu arazisi var. Antalya Belek'te yatırım amaçlı arsa alan yönetim, Kayseri Erciyes'teki arazi için de görüşmelerini sürdürüyor.