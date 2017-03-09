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FENERBAHÇE
10 Mart 2017 20:00
AYTEMİZ ALANYASPOR
vs
FENERBAHÇE
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Fenerbahçe’nin uçağı rota değiştirdi

Alanya'ya giden Fenerbahçe, hava muhalefeti nedeniyle Antalya Havalimanı'na inecek.
17:299 Mart 2017
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Fenerbahçe’nin uçağı rota değiştirdi

Spor Toto Süper Lig’de 10 Mart Cuma günü saat 20.00’de Aytemiz Alanyaspor’a konuk olacak Fenerbahçe karşılaşma için Alanya’ya hareket ediyor. Sarı-lacivertlilerin uçağının kalkmasına, dakikalar kala hava muhalefeti nedeniyle Gazipaşa Havalimanı yerine Antalya Havalimanı’na inmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası’nda Kayseri deplasmanına tam kadro giden Fenerbahçe’de, bu maç için de aynı karar alındı. Sarı-lacivertli takım, Alanya deplasmanına kadroda yer alan tüm futbolcularla birlikte gidiyor.

Etiketler
ANTALYA Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe spor toto süper lig
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