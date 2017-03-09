Fenerbahçe’ye taraftar şoku!

Spor Toto Süper Lig’de yarın saat 20.00’de Aytemiz Alanyaspor’a konuk olacak Fenerbahçe, karşılaşma için Gazipaşa Havalimanı'na hareket edeceği sırada hava muhalefeti nedeniyle rotası değişti. Sarı-lacivertli kafile, Antalya Havalimanı'na saat 18.00'da iniş gerçekleştirdi.
Hava muhalefeti nedeniyle Gazipaşa Havalimanı yerine Antalya Havalimanı’na inen Sarı-lacivertliler, Alanya'ya takım otobüsü ile hareket etti. Polis ve özel güvenlik kafilenin çıkışı esnasında geniş önlem alırken, futbolcuların neşesiz oldukları gözlendi. Sarı-lacivertli futbolcuları, karşılamaya hiçbir taraftarın gelmemesi de dikkat çekti.