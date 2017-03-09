Fenerbahçe’ye taraftar şoku!

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hava yolu ile Antalya'ya geldi. Sarı-lacivertli ekibi hiçbir taraftarın karşılamaması ise dikkat çekti.

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