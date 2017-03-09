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FENERBAHÇE
10 Mart 2017 20:00
AYTEMİZ ALANYASPOR
vs
FENERBAHÇE
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Fenerbahçe’ye taraftar şoku!

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hava yolu ile Antalya'ya geldi. Sarı-lacivertli ekibi hiçbir taraftarın karşılamaması ise dikkat çekti.
19:329 Mart 2017
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Fenerbahçe’ye taraftar şoku!

Spor Toto Süper Lig’de yarın saat 20.00’de Aytemiz Alanyaspor’a konuk olacak Fenerbahçe, karşılaşma için Gazipaşa Havalimanı'na hareket edeceği sırada hava muhalefeti nedeniyle rotası değişti. Sarı-lacivertli kafile, Antalya Havalimanı'na saat 18.00'da iniş gerçekleştirdi.

Hava muhalefeti nedeniyle Gazipaşa Havalimanı yerine Antalya Havalimanı’na inen Sarı-lacivertliler, Alanya'ya takım otobüsü ile hareket etti. Polis ve özel güvenlik kafilenin çıkışı esnasında geniş önlem alırken, futbolcuların neşesiz oldukları gözlendi. Sarı-lacivertli futbolcuları, karşılamaya hiçbir taraftarın gelmemesi de dikkat çekti.

Etiketler
Fenerbahçe spor toto süper lig
Son güncelleme: 19:34 | 09.03.2017
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