Galatasaray Barcelona ile mesajlaştı!

Galatasaray, Twitter'dan Barcelona'yı PSG zaferinden dolayı tebrik ederken Katalan tarafından yanıt gecikmedi.

Şampiyonlar Ligi’nde 4-0’ın rövanşında PSG’yi 6-1 mağlup eden Barcelona’ya Galatasaray’dan tebrik geldi.

Galatasaray, resmi Twitter hesabından Barcelona’yı etiketleyerek “Felicitaciones(Tebrikler) Barcelona” şeklinde paylaşımda bulundu. Galatasaray paylaşımında Barcelona’nın Türkiye hesabından Neuchatel Xamax maçını hatırlatan paylaşımını ise alıntıladı.

Barcelona’dan ise yanıt gecikmedi ve Katalan ekibi, “Teşekkür ederiz” şeklinde tweet attı. Galatasaray’ın alt yapısından yetişen milli futbolcu Arda Turan, Barcelona’da 65. dakikada Andres Iniesta’nın yerine oyuna girdi.