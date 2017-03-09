Galatasaray, CSKA Moskova’ya direnemedi!

Galatasaray Odeabank, Euroleague’in 25. haftasında deplasmanda Rusya ekibi CSKA Moskova’ya 85-69 mağlup oldu. Rus ekibi bu galibiyet ile galibiyet sayısını 19’a çıkarttı. Temsilcimiz 8 galibiyette kaldı.
Salon: Megasport Arena
Hakemler: Damir Javor, Ilija Belosevic, Tomasz Trawicki
CSKA Moskova: Jackson 10, De Colo 22, Khryapa 5, Hines 13, Teodosic 8, Higgins 12, Vorontsevich 5, Augustine 6, Fridzon 4, Kurbanov
Galatasaray Odeabank: Göksenin Köksal 13, Micov 18, Sinan Güler 5, Daye 4, Pleiss 11, Diebler 1, Fitipaldo 2, Tyus 10, Ege Arar 2, Can Korkmaz 3, Orhan Hacıyeva
1. Periyot: 13-17 (Galatasaray Odeabank lehine)Devre: 46-29 (CSKA Moskova lehine)3. Periyot: 65-49 (CSKA Moskova lehine)