Galatasaray, CSKA Moskova’ya direnemedi!

Euroleague'de 25. hafta maçında Galatasaray Odeabank bugün deplasmanda Rusya’nın CSKA Moskova ekibiyle karşı karşıya geldi. Son maçında lider Real Madrid'i Abdi İpekçi'de deviren Galatasaray, CSKA Moskova deplasmanında tutunamadı. Temsilcimiz sahadan 85-69'luk skorla yenik ayrıldı.

Galatasaray Odeabank, Euroleague’in 25. haftasında deplasmanda Rusya ekibi CSKA Moskova’ya 85-69 mağlup oldu. Rus ekibi bu galibiyet ile galibiyet sayısını 19’a çıkarttı. Temsilcimiz 8 galibiyette kaldı.

Salon: Megasport Arena

Hakemler: Damir Javor, Ilija Belosevic, Tomasz Trawicki

CSKA Moskova: Jackson 10, De Colo 22, Khryapa 5, Hines 13, Teodosic 8, Higgins 12, Vorontsevich 5, Augustine 6, Fridzon 4, Kurbanov

Galatasaray Odeabank: Göksenin Köksal 13, Micov 18, Sinan Güler 5, Daye 4, Pleiss 11, Diebler 1, Fitipaldo 2, Tyus 10, Ege Arar 2, Can Korkmaz 3, Orhan Hacıyeva

1. Periyot: 13-17 (Galatasaray Odeabank lehine)Devre: 46-29 (CSKA Moskova lehine)3. Periyot: 65-49 (CSKA Moskova lehine)