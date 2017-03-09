Hikmet Karaman’dan ekstra motivasyon

Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hikmet Karaman, düzenlediği toplantılarla oyuncuları zorlu Antalyaspor maçına motive etmeye çalışıyor.

Ligde düşme hattında yer alan Çaykur Rizespor’da Antalyaspor maçına dönüm gözüyle bakılıyor. 3 puan alarak ligde üst sıralara çıkmak isteyen yeşil mavililerin teknik direktörü Hikmet Karaman, zorlu karşılaşma öncesi oyuncuları ile toplantılar düzenliyor. Tecrübeli teknik adam, idman sonrası bir araya geldiği futbolculara uyarılarda bulundu. Oyuncularına daha önce sert çıkışları ile bilinen Karaman’ın bu kez yumuşak bir üslupla ikazlar yaptığı öğrenildi.

Karaman’ın oyuncularına, “Son haftalarda lig ve kupa da kötü sonuçlar aldık. Bunlar geride bırakıyoruz. Önünüze bakacağız. Ligde hiçbir şey bitmiş değil. Önümüzdeki iki maç kaderimizi belirleyecek. İlk maçımız Antalyaspor ile. 3 puan bizi hedefimize yaklaştıracaktır” dedi, sahada 90 dakika boyunca üst düzey mücadele etmelerini istedi.

KİLİT OYUNCU KWEUKE

Çaykur Rizespor’un Antalyaspor maçında en büyük kozu forvet oyuncusu Leonard Kweuke olacak. Teknik direktör Hikmet Karaman, idmanlarda ve oynanan hazırlık maçlarında yıldız futbolcu ile yakından ilgileniyor ve sık sık görüşme yapıyor.

2 CEZALI, 3 SAKAT

Çaykur Rizespor’da Antalyaspor maçı öncesi Ahmet İlhan ve Saadane’nin kart cezası, Süleyman Koç, Özgür Çek ve Ümit Kurt’un ise sakatlıkları bulunuyor. Hafta içinde takımdan ayrı koşu yapan sakat oyuncuların gelecek hafta antrenmanlara katılması bekleniyor.