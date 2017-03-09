Igor Tudor’un kariyer sınavı!

Galatasaray’ın hocası, Devler Ligi’ne katılabilmek için kalan 11 maçı üç ayrı pakete böldü. İlk hedef; Gençlerbirliği, Trabzon (D) ve Adana maçlarından en az 7 puan çıkarmak

Antalyaspor galibiyetinin ardından üç puan siftahı yapan Teknik Direktör Igor Tudor, Cimbom'u ligde ikinci sıraya yükseltip Şampiyonlar Ligi vizesi alabilmek için hesap yapmaya başladı. Hırvat teknik adam, kalan 11 karşılaşmayı 3'e bölerek mutlu sona gitmeyi hedefliyor.

Sarı-kırmızılılar öncelikle bu hafta sonunda sahasında oynayacağı G.Birliği karşılaşmasıyla start alacak olan daha sonra Trabzonspor deplasmanı ve yine Arena'da oynanacak Adana karşılaşmalarına odaklanacak.

Teknik Direktör Tudor, bu karşılaşmalardan en az 7 puan çıkarmayı hedefliyor. Böylelikle zorlu viraj olan Başakşehir (D), Fenerbahçe ve Bursaspor (D mücadelelerine moralli ve avantajlı girilebilecek. Galatasaray'ın ikincilik şansı, bu maçlarda alacağı sonuçlarla doğru orantılı olacak.

Tudor, kalan diğermaçları ise bir nebze daha rahat görüyor. Kritik viraj olumlu geçilirse Kasımpaşa, G.Antep (D), Osmanlı, Alanya (D) ve Konya maçlarında hedefe ulaşabilmek için 10-12 puan yetebilecek.