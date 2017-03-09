İkinci dünya şampiyonası başlıyor

Dünyanın en köklü ve prestijli turnuvaları arasında yer alan ve tarihi yaklaşık yarım asıra ulaşan 45. Uluslararası Yaşar Doğu Turnuvası İstanbul'da başlıyor. Güreşte dünyanın en iyi ülkelerinin katılacağı Bayanlar ve Serbest kategorilerinde yapılacak olan turnuvada başarılı olan sporcularımız Türkiye'yi 2017 yılında Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'nda temsil edecek.

Bu yıl 45. düzenlenecek olan Uluslararası Yaşar Doğu turnuvasına saatler kaldı. 15 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla İstanbul'da organize edilecek olan turnuva, 10 Mart Cuma günü saat 13:00'da Ahmet Cömert Spor Salonu'nda başlayacak. İlk gün yapılacak olan müsabakaların tartıları 9 Mart Perşembe günü Bayanlar 48,58,69-Erkekler Serbest 57,70 sıkletlerinde yapılacak.

Avrupa ve dünya arenasına çıkacaklar

2017 yılında minderi titretmeye hazırlanan ve A Milli takım hazırlık kampında yer alan sporcularımızın yanı sıra Yalova’da gerçekleştirilen U-23 Bayanlar Türkiye Şampiyonası ile Balıkesir’de düzenlenen U23 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında derece elde eden güreşçilerimizde yer alacak. Turnuvada başarılı olan sporcularımız Türkiye’yi 2017 yılında Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında temsil edecek.

Yaşar Doğu kimdir?

Yaşar Doğu, Türk güreşinin efsane isimlerinden biri. Yaşar Doğu, ay-yıldızlı mayo ile yaptığı 47 güreşin yalnızca birinde yenilmiş, galip geldiği 46 karşılaşmanın 33’ünü tuşla kazanmıştır.

1913 Yılında Samsun'un Kavak İlçesine bağlı Karlı köyünde doğan Yaşar Doğu, I. Dünya Savaşı sırasında babasının ölmesi üzerine annesinin köyü olan Emirli’ye yerleşti. Bu köyde çok küçük yaşta güreşe başladı. Daha 15 yaşında iken yörenin en ünlü pehlivanları arasına girdi. Askere gidene kadar karakucak güreşi yaptı.

1936 yılında Ankara’da askerde iken, Güreş Kulübü’ne girdi ve minder güreşine başladı. 1939 yılında Milli Takıma aldındı. Aynı yıl Oslo’da yapılan Avrupa Şampiyonası’nda 66 kiloda güreşti ve yaptığı dört güreşin birinde yenildi ve ikinci oldu.

1946'da Stokholm’de yapılan Avrupa Şampiyonası’nda 73 kilo ile 6 maça çıktı ve hepsini kazanarak ilk defa Avrupa Şampiyonu unvanını kazandı. Bir yıl sonra Prag’da yapılan Avrupa Grekoromen Şampiyonası’nda yine bütün rakiplerini yendi ve 73 kilonun şampiyonu oldu.

1948 Londra Olimpiyatları’na katıldı ve burada 5 rakibini de yenerek Olimpiyat Şampiyonu oldu.

1949 yılında Türk Milli Takımı ile bir Avrupa Turnesi’ne çıktı. İtalya, İsviçre, İsveç ve Finlandiya’yı kapsayan bu turnede 79 kiloda toplam 7 güreş yaptı ve hepsini kazandı. Aynı yıl Avrupa Güreş Şampiyonası İstanbul’da düzenlendi. Yaşar Doğu, 79 kiloda güreşti ve ilk üç rakibini tuşla, finalde ise İsveçli ünlü güreşçi Groemberg’isayı ile yenerek şampiyon oldu.

Yaşar Doğu, güreş hayatı boyunca bir kez Dünya Şampiyonası’na katılma şansını yakaladı. 1951 yılında 87 kiloda mindere çıkan Yaşar Doğu kısa boylu olduğu için bu kiloda güreşmesinin güç olmasına rağmen Finlandiyalı, İranlı, Alman ve İsveçli rakiplerini yenerek, ömrünün ilk ve son Dünya Şampiyonluğu’nu kazandı. Güreşi bıraktıktan sonra Milli Takım’da antrenör oldu. 15 Aralık 1955 günü Milli Takım’la beraber İsveç’te bulunduğu sırada ağır bir kalp krizi geçirdi. Doktorların kesin dinlenme önerisine rağmen yurda döndükten sonra genç güreşciler yetiştirmeye devam etti.

8 Ocak 1961’de Ankara’da geçirdiği ikinci kalp krizi ile vefat etti.