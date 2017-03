Malatya Stadyumu’nun çimleri bakıma alındı

Malatya Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, yüzde 95’lik bölümü tamamlanan Malatya Stadyumu’nun henüz kendilerine teslim edilmemesine rağmen bir an önce maç oynanmaya hazır hale gelmesi için kurumun çim bakım ekibini görevlendirdiğini ve çalışmalara başladıklarını söyledi.

Malatyalı futbolseverlerin tamamlanması için gün saydığı 27 bin 44 kişilik Malatya Stadyumu'nda inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı. Çalışmaları yakından takip eden Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, sarı-kırmızılı taraftarı heyecanlandıracak bir açıklama yaptı.

“Süreci kısaltmak adına her şeyi yapıyoruz”

Stadın bir an önce faal duruma geçmesini herkesten çok kendilerinin istediğini belirten Fındıklı, “Biz işin başından beri bu stadı en iyi ve hızlı bir şekilde nasıl Malatya'ya kazandırırız diye mücadele ediyoruz. Zemininden iflas eden müteahhit firmaya kadar bir çok şanssızlık yaşadık. Ama artık tüm enerjimizi bir an önce bitsin diye harcıyoruz. Malatyalı taraftarlar Yeni Malatyaspor şampiyonluğa giderken, en azından bu sezon birkaç maç burada oynansın istiyor. Onların bu doğal talebine biz de sıcak bakıyoruz. Yeni statta maç oynanması için süreci belirleyecek ne biziz ne bakanlık ne de mevcut tamamlayıcı firma. Burada en hassas konu çim zeminin oturması. Çim zeminin oturması da tamamen doğal bir durum. Rulo çim tam anlamıyla kök salıp, zemin oturmaz ise burada maç oynatılması zor olur. Biz Malatyalı futbolseverlerin bu sezon sahayı kullanmaları için Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü olarak şu an kendi çim ekipmanlarımızı gönderdik ve zemini günlük takip ediyoruz. Çimin biçilip, zemine oturması için silindir çekiyoruz. Bakın bunları stat henüz devredilmeden yapıyoruz ki çimin oturma süreci kısa sürsün. Stadın cam panelvanları ve turuncu kaplamaları bitmek üzere. Tahmin ediyorum ki 20 Mart gibi devir teslim gerçekleşirse Nisan başında büyük ölçüde stat hazır hale gelir. Ancak zeminin futbol oynamaya elverişli hale gelmesi tamamen hava ve mevsim şartlarıyla alakalı. Geçenlerde sayın Valimiz Mustafa Toprak ile 2 saate yakın bir incelememiz oldu. Kamuoyu şunu çok iyi bilsin ki biz süreci kısaltmak adına her şeyi yapıyoruz” diye konuştu.