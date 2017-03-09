Mesut Özil’e Arsenal’dan dev teklif

İngiltere Premier Lig'in köklü takımı Arsenal, Mesut Özil'i kaybetmemek için kesenin ağzını sonuna kadar açtı.

Arsenal’da Mesut Özil muamması sürüyor. Yıldız oyuncunun 2018’de bitecek olan sözleşmesini yenileme konusunda yaşanan sıkıntılar üzerine Londra kulübü, Alman futbolcuya süper bir teklif yaptı.

Daily Mirror’da yer alan habere göre Arsenal Özil’e haftalık 280 bin pound (1.3 milyon TL) teklifte bulundu.

Şu anda Arsenal takımının en çok kazanan sporcusu konumunda bulunan Özil, haftalık 140 bin pound (bonuslarla 200 bin pound) kazanıyor. İngilizler, 28 yaşındaki futbolcunun takımda kalması için mevcut maaşının iki katını teklif etti.

Türk asıllı Alman oyuncunun parayı ikinci planda tuttuğu ve bu meblayı birçok kulüpte kazanabileceğini düşündüğü yazıldı. Londra kulübü Özil’in yanı sıra diğer yıldızı Alexis Sanchez’i de elde tutmaya çalışıyor.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER