Mutlu Topçu: Osmanlıspor maçı zor olacak

Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, Osmanlıspor ile oynayacakları karşılaşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bizim için zor bir mücadele olacak ama biz de her zaman olduğu gibi en iyi mücadelemizi verip, en iyi futbolumuzu ortaya koyup galip gelmek istiyoruz” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlı ekipte, hazırlıklar sürüyor.

Akşam saatlerinde yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, “UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi en iyi şekilde temsil eden, her ne kadar son haftalarda başarısız sonuçlar alsalar da çok ciddi bir takıma karşı mücadele vereceğiz. Oyunun seyrini her an değiştirebilecek oyunculara sahipler. Bir de çok iyi hocaları var. Olması gerektiği gibi istikrarlı gidiyorlar. Bizim için zor bir mücadele olacak ama biz de her zaman olduğu gibi en iyi mücadelemizi verip, en iyi futbolumuzu ortaya koyup galip gelmek istiyoruz. Sakat ve cezalı oyuncularımız var. Farklı mevkilerde birkaç tane oyuncu deniyoruz. Umuyorum en ideal 11'i bulup, en iyi şekilde 3 puanla dönmeyi düşünüyoruz” dedi.

“Ofansif anlamda etkili oyuncuları var”

Osmalıspor'un Süper Lig'deki dikine en iyi oyun anlayışına sahip takımlarından bir tanesi olduğuna dikkat çeken Topçu, “Ofansif anlamda etkili oyuncuları var. Ciddi anlamda şut da atıyorlar. Geride değil de ikinci bölgede oyunu kurmayı düşünüyoruz. Zaman zaman biz de atacağız onlar da atacak. Olabildiğince onların önlemini alıyoruz. Rakibin önemli özelliklerini de arkadaşlarla paylaştık” diye konuştu.

“Biz onların hepsini unuttuk”

Gaziantepspor'a karşı aldıkları 3 puanın önemine dikkat çeken Mutlu Topçu, “En sıkıntılı süreçte bir takımın başına gelebileceklerin hepsini yaşadık. Biz onların hepsini unuttuk. Hafta hafta düşündüğünüz zaman aldığımız 3 puan bizi şampiyon yapmaz. Moral motivasyon açısından daha ileri götürebilir bizi. Bizim de çok ihtiyacımız olan bir şeydi. Bu hafta antrenmanlara pozitif yansıdı. Biraz sakatlık konusunda dönüşler gecikti. Geri dönebilecek dediğimiz oyuncuların bir türlü dönmemesi ideal 11 anlamında arayış içerisinde girdiğimi söyleyebilirim. Bazı oyuncuların formsuzluğu da bizi düşündürüyor. Suların durulması için 11 hafta sonunda hedeflenen yere gitmemiz lazım. En önemlisi Osmanlıspor maçı. İstikrarı sağlamamız lazım. Maç maç düşünmek daha mantıklı. Herkes farklı hesaplara giriyor. Gelinen noktada birden yukarı sıçradık ama herkesin düşüncesi aynı. Bizim sadece şu an Osmanlı maçına ihtiyacımız var. Onu aldığımız zaman farklı şeyler konuşabiliriz” şeklide konuştu.

“10 kişi oynamak sonuca çok etki ediyor”

Hakemlerin performanslarına ilişkin de sorulan soruları yanıtlayan Topçu, “Hakemlerle alakalı sonuca etki ettiği zaman üzülüyoruz. 10 kişi oynamak sonuca çok etki ediyor. Umuyorum bir daha yapmazlar. Biz başımıza geldiği zaman serzenişte bulunuyoruz. Lehimize olduğu zaman da bizi mutlu etmiyor. Her iki taraf için de düdükleri doğru çalsınlar. Bu hafta attığımız golü Kayseri'den yedik.

“Kalmaları için ellerinden geleni yapmaları lazım”

Futbolcularına Bursaspor'a gelmenin ayrıcalık olduğunu söylediğini dile getiren genç teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bütün oyuncularıma geldiğim zaman aynı uyarıyı yaptım. Bursaspor'a gelmek ayrıcalıktır ama burada kalmak gelmekten daha zordur. 11 maçlık periyot var. Kalmaları için ellerinden geleni yapmaları lazım. Bu genç değil her oyuncu için geçerli.”

Harun, Stancu ve Ertuğrul katılmadı

Öte yandan akşam saatlerinde yapılan antrenmana bileğinde ağrı bulunan Harun Tekin, ağrıları devam eden Stancu ve kasığında ağrı bulunan Ertuğrul Ersoy katılmadı. Yeşil-beyazlılar, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanın ardından kara yolu ile Ankara'ya gidecek.