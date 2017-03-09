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GALATASARAY
11 Mart 2017 19:00
GALATASARAY
vs
GENÇLERBİRLİĞİ
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Nigel de Jong’dan kötü haber

Zorlu Gençlerbirliği maçı öncesinde Nigel de Jong'un sakatlığı devam ediyor. Sneijder'in durumu ise belirsiz.
14:589 Mart 2017
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Nigel de Jong’dan kötü haber

Galatasaray’da sakatlığı bulunan Nigel de Jong’un, hafta sonu oynanacak olan Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyemeyeceği bildirildi. Geçtiğimiz hafta idmanda sakatlık yaşayan tecrübeli futbolcu, zorlu Gençlerbirliği mücadelesinde yerini alamayacak.

Igor Tudor’un geçen hafta oynattığı Tolga Ciğerci-Selçuk İnan ikilisini bozmaması bekleniyor.

Sneijder’in durumu ise belirsizliğini koruyor. Son kontrollerin ardından Hollandalı yıldızın oynayıp oynamaması konusunda karar verilecek. Yıldız oyuncunun bu maçta yedek kulübesinde olacağı konuşuluyor.

Etiketler
galatasaray Gençlerbirliği nigel de jong Wesley Sneijder
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