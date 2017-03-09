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Nou Camp’taki spikerin çıldırma anı!

Barcelona'nın PSG zaferinde Nou Cam'taki Alfredo Martinez'in gol sevinci görülmeye değerdi.
09:459 Mart 2017
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Nou Camp'taki spiker çıldırdı! İşte o an... paylaşan: Sozcu

Barcelona’da dün gece Nou Camp’ta bir tarih yazıldı. Barcelona’nın 6-1’lik PSG zaferindeki son dakika golü statta büyük sevince sebep oldu. Barcelonalı spiker Alfredo Martinez’in coşkusu görülmeye değerdi.

MESSI KENDİNİ KAYBETTİ

Sergi Roberto’nun zaferi getiren golünün ardından Barcelona’nın süper yıldızı Lionel Messi, soluğu taraftarların arasında aldı. Takım arkadaşları yerine tribüne gitmeyi tercih eden Arjantinli yıldız, taraftarlardan zor ayrıldı. Güvenli güçleri sahaya giren taraftarları zor zapt etti.

Etiketler
barcelona Lionel Messi nou camp psg şampiyonlar ligi spiker
Son güncelleme: 10:20 | 09.03.2017
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