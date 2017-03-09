Obradovic’e sürpriz doğum günü

Basketbolcular, koçları Zeljko Obradovic'in odasına girip ona doğum günü sürprizi yaptılar.

Fenerbahçeli basketbolcular koçları Obradovic için sürpriz bir doğum günü partisi tertip etti. Sırp çalıştırıcının odasında hocalarına sürpriz yapan oyuncular, eğlenceli anlar yaşadılar.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın Başantrenörü Zeljko Obradovic ile oyuncu Pero Antic, Euroleague’de karşılaşacakları Baskonia Vitoria Gasteiz maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında deplasmanda kaybettikleri ilk maça dikkat çeken Zeljko Obradovic, “Hepimizin aklında Vitoria'daki ilk maçta olanlar var. Rakibimizin performansı ve bizim oyunumuz nedeniyle, bu karşılaşma en kötü maçımızdı. Bunu aklımızdan hiç çıkarmamalı ve kendi sahamızda gerçekten çok iyi bir karşılaşma oynamak için hazır olmalıyız” dedi.

Deneyimli oyuncu Pero Antic de, “Hepimiz Baskonia ile oynadığımız son karşılaşmada neler olduğunu hatırlıyoruz. Onları evinde çok kötü bir maç oynamıştık ve şimdi karşılık verme zamanı. Kalan mücadelelerin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Euroleague'de en iyi dereceyi almak istiyoruz. Bu nedenle konsantre olmalı ve teknik ekibimizin taktiklerini en iyi şekilde uygulamalıyız. Taraftarlarımızın da desteğiyle iyi bir sonuç ve galibiyet almayı umuyoruz” diye konuştu.

9 Mart Perşembe günü 20:45'te Ülker Sports Arena'da oynanacak mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak.