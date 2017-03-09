Olympiakos – Beşiktaş

UEFA Avrupa Ligi’nde Son 16 karşılaşmaları başlıyor. Avrupa Ligi’ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, önceki turda Osmanlıspor’u eleyen Yunan ekibi Olympiakos’a konuk oluyor.
Siyah-beyazlı ekip, deplasmandan rövanş için avantajlı bir skorla dönmeyi hedefliyor. Karşılaşma Türkiye saati ile saat 23.00’da başlayacak.
Beşiktaş’in ilk 11’i: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Tolgay, Atiba, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar.
Olympiakos’un ilk 11’i: Leali, Figueiras, Retsos, Botia, Cissokho, Cambiasso, Romao, Manthatis, Fortounis, Elyounoussi, Ansarifard.