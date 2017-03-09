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Olympiakos – Beşiktaş

UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Beşiktaş son 16 turu ilk maçında Yunanistan'ın güçlü ekibi Olympiakos'a konuk olacak.
20:289 Mart 2017
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Olympiakos – Beşiktaş

UEFA Avrupa Ligi’nde Son 16 karşılaşmaları başlıyor. Avrupa Ligi’ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, önceki turda Osmanlıspor’u eleyen Yunan ekibi Olympiakos’a konuk oluyor.

Siyah-beyazlı ekip, deplasmandan rövanş için avantajlı bir skorla dönmeyi hedefliyor. Karşılaşma Türkiye saati ile saat 23.00’da başlayacak.

Beşiktaş’in ilk 11’i: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Tolgay, Atiba, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar.

Olympiakos’un ilk 11’i: Leali, Figueiras, Retsos, Botia, Cissokho, Cambiasso, Romao, Manthatis, Fortounis, Elyounoussi, Ansarifard.

Etiketler
beşiktaş olympiakos uefa avrupa ligi
Son güncelleme: 21:44 | 09.03.2017
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