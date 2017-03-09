Olympiakos – Beşiktaş

UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Beşiktaş son 16 turu ilk maçında Yunanistan'ın güçlü ekibi Olympiakos'a konuk olacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde Son 16 karşılaşmaları başlıyor. Avrupa Ligi’ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, önceki turda Osmanlıspor’u eleyen Yunan ekibi Olympiakos’a konuk oluyor.

Siyah-beyazlı ekip, deplasmandan rövanş için avantajlı bir skorla dönmeyi hedefliyor. Karşılaşma Türkiye saati ile saat 23.00’da başlayacak.

Beşiktaş’in ilk 11’i: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Tolgay, Atiba, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar.

Olympiakos’un ilk 11’i: Leali, Figueiras, Retsos, Botia, Cissokho, Cambiasso, Romao, Manthatis, Fortounis, Elyounoussi, Ansarifard.