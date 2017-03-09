Spor Toto Süper Lig’de 24. haftanın hakemleri

Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre; 10, 11, 12 ve 13 Mart tarihlerinde oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:
10 Mart Cuma
20.00 Aytemiz Alanyaspor – Fenerbahçe: Ali Palabıyık
11 Mart Cumartesi
13.30 Kardemir Karabükspor – Adanaspor: Hüseyin Göçek16.00 Osmanlıspor – Bursaspor: Mete Kalkavan19.00 Galatasaray – Gençlerbirliği: Fırat Aydınus19.00 Gaziantepspor – Kasımpaşa: Bülent Yıldırım
12 Mart Pazar
16.00 Atiker Konyaspor – Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler19.00 Çaykur Rizespor – Antalyaspor: Halis Özkahya19.00 Beşiktaş – Kayserispor: Cüneyt Çakır
13 Mart Pazartesi
20.00 Akhisar Belediyespor – Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu