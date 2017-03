Trabzonspor Okay Yokuşlu’nun sözleşmesini uzattı

Trabzonspor, orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu'nun 2017-18 sezonunda sona erecek sözleşmesini 2019-2020 sezonuna kadar uzattı.

Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde yer alan Medical Park Arena Stadı’ndaki imza törenine bordo mavili kulübün Başkanı Muharrem Usta da katıldı. İmza töreninde konuşan Başkan Usta, şunları söyledi;

“Okay Yokuşlu’nun imza töreni tesadüf olarak doğum gününe denk geldi. Bunu planlamadık. Okay 23 yaşına girdi. Yeni yaş yılını da kutluyorum. Bu sene sonundan itibaren 3 yıl daha Trabzonspor’da güzel bir dönemi geçirmek için yeni bir anlaşmaya vardık. Hepimiz biliyoruz ki Trabzonspor, son yıllarda çok önemli süreçlerden geçiyor ve doğası gereği yeni bir yapılanma içindeyiz. Yeniden yapılanmada üzerinde durduğumuz en önemli konu karakter konusu. Daha önce de defalarca söylediğimiz gibi herhangi bir takımın başarılı olabilmesinin en önemli anahtarlarından biri karakterli oyunculara sahip olması. Karakteri iki anlamda düşünüyoruz. Birisi gerçekten insan karakteri, diğeri futbol karakteri. Okay da, Trabzonspor ve futbol camiası açısından her iki özelliğe sahip çok değerli bir oyuncu, kardeşimiz, gencimiz.”

‘ÇOK KARAKTERLİ FUTBOLCULARIMIZ VAR’

Usta, Okay’ın bugüne kadar herkesin beğenisini kazandığını ve kendisi için de yeni bir dönem başladığını ifade ederek, “Okay ile beraber bizim açımızdan önemli bir süreçteyiz. İyi oyuncuların bir arada olduğu, arkadaşlığın, dostluğun ve yardımlaşmanın en üst seviyede bulunduğu bir takım ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu yapıyı oluşturmak için takımın içinde bahsettiğimiz özelliklere sahip oyuncu ne kadar çok olursa başarı yakalama ihtimali yükseliyor. Trabzonspor’un içerisinde şu anda var olan oyuncularla ilgili, altını çizerek net şekilde ifade etmek isterim ki bizleri olağanüstü mutlu eden çok oyuncu var. Hatta tüm oyuncularımız böyle. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

‘GÖRÜŞMELERİMİZ KOLAY OLDU’

Okay’ın Trabzon’u ve Trabzonspor’u çok fazla önemsediğini, ev sahipliğini fazlasıyla hak etmiş gerçek bir Trabzonsporlu olduğunu vurgulayan Başkan Muharrem Usta, şöyle devam etti:

“Belki de tarihin en hafif, en basit görüşmesini, tartışması az olan rahat bir sözleşme görüşmesini geçirdik. Çünkü Okay, Trabzon’da Trabzonspor ile birlikte büyük başarılara imza atacağımıza kesinlikle inanan bir oyuncumuz. Haliyle bu sözleşmeyi yapmak için aman aman ciddi sayılabilecek bir görüşmemiz olmadı. Kendisine teşekkür ediyorum. Okay hem bizim, hem Türk milli takımı, hem de gençlere örnek olması açısından sembol bir isim. Trabzonspor’da hep birlikte nice başarılara imza atacağımızdan emin olmasını istiyorum. Kendisiyle konuştuğumuzda ‘bu yolun nereye varacağını biliyorum ve gereğini yapacağımdan tüm Trabzonsporluların emin olmasını istiyorum’ diyerek kendi isteğiyle bu yolculuğa devam ettiğini hissettirmiş bir oyuncu. Genç bir futbolcumuz. Nice mutlu yıllar. Evindesin Okay. Hayırlı uğurlu olsun.”

‘TRANSFERİ KONUŞMAK İÇİN ERKEN’

Başkan Usta açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Usta, Selçuk İnan ve Burak Yılmaz gibi oyuncularının gündemde bulunup bulunmadığı yönündeki bir soruya, “Biz takımı yapılandırıyoruz. Yapılandırırken gelen giden oyuncular her zaman olacak. Trabzonspor, bundan sonrası için kadrosuna mutlaka yeni oyuncular katacak. Şu an bunları konuşmak için erken. Çünkü bizim iş planımızda önümüze koyduğumuz hedefler var. Takımın her tarafını iyi biliyoruz. Ne yapacaksak en doğrusunu yapacağız. İsimleri bugün konuşmayalım” şeklinde yanıt verdi.

‘ERSUN HOCAYA GÜVENİYORUM’

Ersun Yanal’ın kötü giden dönemlerde bile arkasında durmalarına ilişkin soru üzerine Usta şunları söyledi:

“Ersun hoca ile yaptığımız iş planı vardı. Kesinlikle bu iş planına ve Ersun hocaya güveniyordum. İşler yolunda gitmiyorsa kurban adanmaması ve aranmamasına inanan biriyim. Karar verdiğiniz iş planının kısa sürede başarılı başarısız olması sonucu etkileyen ana faktör değil. O süreçte asla acaba sorusunu kendime sormadım. Beni tanıyanlarda iyi biliyor. Ersun hoca konusunda benim kafamda soru işareti olmadı. Bundan sonra inanıyorum çok daha iyi gidecektir.”

‘EN YAKIN ZAMANDA STADI DEVRALACAĞIZ’

Başkan Muharrem Usta, stat ismi ve devri konusunda sorulan soru üzerine de, ”Statta teknik nedenlerle bazı düzenlemeler yapıyoruz. İsim konusu kesin konu, noktalanmış olacak. Stat bitti ancak devralmamız konusunda kulüp olarak şu anda yapmakta olduğumuz bir takım iş planları var. Bunları Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüşüyoruz. Beraber mutabık kaldığımız en yakın zamanda stadı devralmış olacağız” dedi.

‘EKİCİ KONUSUNDA ZARARIMIZ OLMAYACAK’

Usta, Mehmet Ekici ile ilgili sorulan bir soruyu da, ”Mehmet Ekici’nin kendine göre kurduğu iş planı var. Onun için hayırlı uğurlu olsun. Ben Trabzonspor zarar etmeyecek dediysem Trabzonspor zarar etmez. O konu kapanmıştır” diyerek yanıtladı.

‘HEDEF 17-18 BİN KOMBİNE’

Kombine kart satışının yeniden başlandığını da kaydeden Usta, ”2 günde 1300 kombine kart satıldı. Kombine kart sayısı 14 bine yaklaştı. 10 gün içinde 17-18 bini bulmasını planlıyoruz. Camiadan gelen istek üzerine protokol tribün biletleri de bundan sonraki süreçte ücretli yapılacak” diyerek konuşmasını noktaladı.

OKAY: BURADA MUTLUYUM VE HUZURUMU BOZMAK İSTEMEDİM

Trabzonspor ile devam eden sözleşmesini 2 yıl daha uzatan Okay Yokuşlu ise, Başkan Muharrem Usta’nın konuşmalarının kendisi için doğum günü hediyesi olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Şu anda kulüp içinde yönetimden teknik ekibe, takım arkadaşlarımdan personelimize kadar büyük uyum içindeyiz. Ben de uyum içindeki bir parçayım ve çok mutluyum. Yakalayacak olduğumuz başarılarda bana da bir pay sahibi olabilme imkanı verdiği için başkanımıza teşekkür ediyorum. Trabzonspor’a ilk geldiğim günkü heyecanı yaşıyorum. Burada mutluyum. Her şey çok güzel gidiyor. Takım içinde hiçbir taraf bozuk diyemem. Bize yardım eden herkes işini çok iyi yapıyor, taraftarımız da arkamızda. Biz de çok şükür onlara karşılık vermeye başladık. Mutluyum, huzurluyum ve bu huzurumu bozmak istemedim. Büyük başarılar yakalayacağımıza inandığım için buradayım.”

‘BAŞARI İÇİN MAKSİMUM ÇABA SARFEDİYORUZ’

Sezon başında yeniden yapılanma kapsamında bazı sıkıntılar yaşadıklarını ancak bunların aşılmaya başlandığını anlatan Okay, “Bazı şeyler hemen olmuyor, oturması zaman alıyor. Hocamız ve takım arkadaşlarım gerçekten başarıyı yakalama yolunda maksimum çaba sarf ediyoruz. Bunun meyvelerini almaya başladık. Ben ve takımım daha iyi olmaya çalışıyoruz. Burada, ilk geldiğimde dışardan duyduklarımdan daha fazlasını yaşadım. Trabzonspor bu şehrin sembolü ve herkes onun arkasında. Trabzon halkı sevinci, üzüntüyü uçlarda yaşıyor. Onların sevincini görmek bizi daha da mutlu ediyor. İnsanların takıma, Trabzonspor’a bağlılığı beni en çok etkileyen konu oldu. Ailemin de burada olması bana ayrı bir güç veriyor. Kardemir Karabükspor maçında attığım gole annem babam benden daha fazla sevindi. Her zaman daha iyisi olmaya çalışacağım. Burada bir şeyler başardıktan sonra ben de Avrupa’da ülkemi temsil etmek istiyorum” diyerek konuştu.