Voleybolda tarih yazıyoruz

Fenerbahçe ve Eczacıbaşı'nın play-off 6'lı finallerinde eşleşmesi ile birlikte gözler yarı final etabına çevrildi. Son 4'te iki Türk takımının karşılaşması kesin gibi.

Türkiye’de sporun odağı futbol ve basketbola çevrilmişken voleybolda Türk takımları Avrupa’yı sallıyor. CEV Şampiyonlar Ligi’nde Eczacıbaşı ve Fenerbahçe, CEV Cup’ta ise Galatasaray dolu dizgin yoluna devam ediyor.

FENERBAHÇE VE ECZACIBAŞI ÇEKİŞİYOR

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımızın CEV Şampiyonlar Ligi playoff turundaki rakibi Lüksemburg’ta yapılan kura çekiminin ardından belli oldu. Sarı-lacivertliler bu önemli etapta Eczacıbaşı ise karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ilk maç 21, 22 veya 23 Mart’ta Eczacıbaşı’nın sahasında, rövanşı ise 4,5 veya 6 Nisan’da sahasında oynayacak.

FINAL FOUR’DA TÜRK DERBİSİ OLABİLİR

Bu etabın galibi ise yarı finalde Vakıfbank – Volero Zürih eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Dörtlü finallerde iki Türk takımının mücadelesini izleyebiliriz.

GALATASARAY CEV CUP’TA YARI FİNALE KOŞUYOR

Ülkemizi, 2017 CEV Kupası'nda temsil eden Galatasaray, Polonya ekibi Budowlani Lódz Takımı’na karşı oynadığı çeyrek final ilk maçında 25-15, 25-27, 25-14 ve 25-17’lik setlerle 3-1 galip gelerek, yarı final için avantaj yakaladı.

Galatasaray'ın elde ettiği bu sonuçla, turu geçmek için 16 Mart'ta deplasmanda oynanacak rövanş mücadelesinde iki set alması yeterli olacak.