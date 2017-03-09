Yusuf Şimşek: Tek suçlu benim

Bandırmaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, Manisaspor karşısında 6-2 kaybettikleri maçla ilgili tek suçlunun kendisi olduğunu söyledi.

TFF 1. Lig’de bulunan Bandırmaspor’da geçtiğimiz hafta sonu Manisa deplasmanında alınan farklı yenilginin ardından Basın Sözcüsü Bilgen Süngü ve Teknik Direktör Yusuf Şimşek basın toplantısı düzenledi. Bandırmaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, kötü bir hafta geçirdiklerini bir hafta önce 4 gol atan bir takımın bir hafta sonra talihsiz bir şekilde 6 golle yenildiğini belirtti.

“Tek suçlu benim”

Şimşek, Manisaspor mücadelesini değerlendirirken, “12. dakikada 2-0 mağlup duruma düşmemiz ister istemez oyuncularımız demoralize ettik. İlk yarı çok kötü bir oyun oynadık. Bize yakışmadı. Ne pas yapabildik ne mücadele edebildik ne de agresif olabildik. Takım adına hiçbir şey yapamadık açıkçası. Ben burada kimseyi suçlamıyorum. Tek suçlu benim. Demek ki oyuncularımı iyi hazırlayamamışım. Oyuncularıma iyi idman yaptıramamışım. Ya da rakibi iyi analiz edememişim. Suçlu benim. Ben futbolcu kardeşlerime güveniyorum. Layık olduğumuz yerde kalacağımıza inanıyorum. Sadece bir maç kaybettik. Gerçekten üzgünüz. Ama telafisi bizlerde. Eminim ki hafta sonu onlar da bu mağlubiyetin acısını ve dersini çıkarmışlardır” diye konuştu.

“Herkes hata yapabilir”

Bu hafta pazar günü evlerinde Elazığspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Yusuf Şimşek, “Biz çalışmalarımızı yaptık. Rakibimizi analiz ettik, iyi çalıştık. Bir daha artık bu tür maçları oynamayacağımızı düşünüyorum. Yöneticilerimizin de dediği gibi bu saatten sonra futbolcu kardeşlerimizi eleştirmek bize bir şey kazandırmaz. Tam tersi onları tamamen yıkar, bitiririz. Ben sadece her maç futbolcu kardeşlerimize destek olunmasını istiyorum. Hata yapabilirler. Herkes hata yapabilir. Normal hayatta da insanlar hata yapıyor. Emin olun sahadaki, yedek kulübesindeki oyuncular kaybetmeyi hiçbir zaman istemezler. Bu iş bizim mesleğimiz, biz bu işten para kazanıyoruz. Taraftarlarımız nasıl geçen maçta desteklerini sürdürdüler, inşallah bu maçta da desteklerini bekliyoruz. Manisa’ya gelen taraftarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Onları üzdüğümüz için gerçekten üzgünüz. 35. dakikada terk edip gittiler. Üstüne basa basa söylüyorum. Bir maç kaybettik” açıklamasını yaptı.

Süngü: “Tek Bandırmaspor var”

Bandırmaspor Basın Sözcüsü Bilgen Süngü ise ligde kalan 11 maçlarının her birinin final maçı niteliğinde olduğunu belirterek, “Geçen sene Bandırma şehri, taraftarları, mülki amirleri, eski yeni yönetimleri, sinerji ve enerji vererek şampiyon olduk. Bu 11 maçta da aynı birlikteliği göstermeliyiz. Bizler yöneticiler olarak elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Futbolcu kardeşlerimizin bu 11 maçı da layıkıyla yerine getirebileceklerine ve bu ligde var olduğumuzu göstereceklerine inanıyoruz. Bir olalım, diri olalım çünkü tek Bandırmaspor var” dedi.