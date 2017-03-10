45. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası başladı

Dünyanın en köklü ve prestijli turnuvaları arasında yer alan ve tarihi yaklaşık yarım asıra ulaşan 45. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası İstanbul’da başladı.

Ataköy Ahmet Cömert Spor Salonu’nda 45. Uluslararası Yaşar Doğu Turnuvası bugün başladı. Güreşte dünyanın en iyi ülkelerinin katılacağı Kadınlar ve Serbest kategorilerinde yapılacak olan turnuvada başarılı olan Türk sporcular Türkiye'yi 2017 yılında Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil edecek. 15 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla İstanbul'da başlayan turnuva müsabakaları Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yapılacak. 2017 yılında minderi titretmeye hazırlanan ve A Milli Takım hazırlık kampında yer alan sporcuların yanı sıra Yalova'da gerçekleştirilen U23 Kadınlar Türkiye Şampiyonası ile Balıkesir'de düzenlenen U23 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda derece elde eden güreşçiler de turnuvada yer alacak.

Turnuvada başarılı olan sporcular Türkiye'yi 2017 yılında Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil edecek.